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Михаил Игнатьев принял участие в семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа

Сегодня, 6 апреля, Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа по вопросу организации надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, который провел в Чебоксарах заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев.

Участники мероприятия обменялись опытом по осуществлению прокурорского надзора в обозначенной сфере, рассмотрели проблемы профилактики и пресечения нарушений прав субъектов предпринимательского сообщества, в том числе недостатки в детальности правоохранительных и контролирующих органов.

Сергей Зайцев проинформировал, что с целью обеспечения эффективного мониторинга состояния законности и оперативного реагирования на нарушения во всех регионах округа налажено тесное взаимодействие с уполномоченными по защите прав предпринимателей, представителями общественных организаций, защищающих интересы бизнеса.

По результатам прокурорских проверок в 2016 году в Приволжском федеральном округе выявлено почти 30 тыс. нарушений законодательства в данной сфере, в том числе почти 7 тыс. незаконных правовых актов. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 6,5 тыс. должностных лиц.

«Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства является одним из условий успешной реализации экономической политики государства. Именно поэтому на протяжении последних лет данный вопрос находится под особым контролем руководства страны и Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — подчеркнул заместитель Генерального прокурора РФ. Он отметил, что полученные на семинаре знания и практический опыт позволят сотрудникам прокуратуры обеспечить более качественное выполнение задач по защите прав малого и среднего предпринимательства.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев также отметил актуальность темы семинара и поблагодарил за внимание к проблемам предпринимателей. Сегодня в Чувашской Республике реализуются всевозможные меры поддержки бизнес-инициатив. Предпринимателям оказывается финансовая, имущественная, организационная, консультационная и правовая помощь. Утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на период до 2030 года, создана вся необходимая нормативная правовая база.

По итогам прошлого года Чувашия вошла в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по нормативно-правовому регулированию контрольно-надзорной деятельности.

С 1 июля 2016 года контролирующие органы размещают сведения о проверках в открытой автоматизированной системе «Единый реестр проверок».

«Система позволяет организациям получать информацию о планируемых проверках, провести подготовительные мероприятия до проведения проверки и избежать штрафных санкций. Кроме того, на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики размещены планы проведения контрольных мероприятий на очередной год», — рассказал Глава региона.

В рамках реализации приоритетного проекта «Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровне» и внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» в Чувашской Республике утверждена соответствующая «дорожная карта».

Буквально вчера Правительство Чувашии утвердило паспорт приоритетного проекта «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности». Его реализация позволит снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций по осуществляемым в Чувашской Республике видам регионального государственного контроля. Количество проверок должно снизиться, а время проведения согласительных мероприятий — сократиться.

Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса проходят «красной линией» в ежегодных последних посланиях Президента России, напомнил Глава Чувашии.

«Уверен, что укрепление конструктивного взаимодействия по вопросам защиты прав предпринимателей с Прокуратурой Чувашской Республики, институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей, общественными объединениями представителей предпринимательского сообщества будет способствовать дальнейшему улучшению делового климата, развитию предпринимательства в Чувашской Республике», — отметил Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

06.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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