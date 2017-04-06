Михаил Игнатьев: «Я убежден в том, что судьба людей, будущее нашей республики важнее всех политических амбиций»

6 апреля в соответствии с Конституцией Чувашской Республики Глава Чувашии Михаил Игнатьев представил Государственному Совету Чувашской Республики отчёт о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2016 год.

Михаил Игнатьев напомнил, что 2016 год стал пятым годом реализации майских указов Президента России. «Сегодня санкционный режим, внешние вызовы пытаются диктовать нам свои условия. В сложнейших условиях Кабинет Министров Чувашской Республики обеспечил безусловное выполнение комплекса мер социально-экономического развития региона и достойно справился с поставленными задачами», — подчеркнул он.

В Чувашии ликвидирована очередность в детские сады для детей старше трех лет. В настоящее время охват дошкольным образованием составляет 78%.

Увеличены зарплаты работникам бюджетной сферы. Так, по итогам прошлого года средняя заработная плата работников бюджетных организаций по сравнению с 2015 годом выросла в номинальном выражении на 3,6%, по сравнению с 2011 годом – в 1,9 раза.

В Чувашии совершенствуется система межведомственного электронного взаимодействия. К ней подключены все органы власти республики. В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» к 2018 году 23%, почти четверть населения, проживающего в сельской местности, получат доступ к высокоскоростному интернету.

«В целом итоги прошлого года свидетельствуют о преобладании положительных тенденций в экономике и социальной сфере», — отметил Михаил Игнатьев.

Чувашия среди регионов Приволжского федерального округа продемонстрировала самые высокие темпы промышленного производства, которые достигли 107,6%. Объем отгруженных предприятиями республики товаров увеличился на 12,1%.

«Создание новых точек роста, диверсификация экономики, стимулирование предпринимательской активности позволили выполнить социальные обязательства перед гражданами, продолжить развитие социальной инфраструктуры, целенаправленную работу по повышению качества жизни и благосостояния жителей Чувашии», — подчеркнул руководитель региона.

В 2016 году сохранены все основные позитивные тренды предыдущих лет, в том числе естественный прирост населения, который по итогам года составил 0,2 на 1 тыс. человек населения. Ожидаемая продолжительность жизни населения возросла до 2 лет. По сравнению с 2010 годом продолжительность жизни увеличилась на 3,5 года.

Количество многодетных семей по сравнению с 2012 годом увеличилось более чем на четверть — до 11,5 тысячи на начало 2017 года.

Чувашская Республика традиционно находится в числе регионов-лидеров по формированию «программного» бюджета.

«Мы ведём бескомпромиссную борьбу со всеми коррупционными проявлениями», — акцентировал Михаил Игнатьев. Органами исполнительной власти Чувашской Республики в 2016 году в рамках внутреннего аудита проведено 167 контрольных мероприятий, выявлено финансовых нарушений на 207,4 млн рублей, из них в бюджет Чувашской Республики возмещено 71,8 млн рублей или 34,6%. Все материалы проверок для правовой оценки направляются в правоохранительные органы. «Эти материалы в своём большинстве являются основанием для возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности должностных лиц», — заметил Глава республики.

Чувашия занимает 16-е место среди регионов страны в рейтинге уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов. «Чувашия — социально стабильный регион, но это не должно усыплять нашей бдительности, особенно в свете последних событий. Наша прямая задача — обеспечить высокий уровень антитеррористической защиты, усилить меры по профилактике терроризма и экстремизма», — обратился Михаил Игнатьев к депутатам.

«Особое внимание нужно уделить подрастающему поколению.

Мы должны воспитать наших детей не потребителями, а созидателями, настоящими патриотами! Они должны быть защищены от всяких преступных посягательств. Мы с вами не имеем права допустить вовлечение детей и подростков в противоправную деятельность отдельных политических деятелей!» — подчеркнул Глава Чувашии.

«Мы работаем для того, чтобы наши граждане жили в мире и согласии, были спокойны за будущее своих детей. Несмотря на то, что у нас разные взгляды, я убежден в том, что судьба людей, будущее нашей республики важнее всех политических амбиций.

Хочу напомнить вам слова великого российского реформатора Петра Столыпина, который говорил о том, что для результативной работы нужно «изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы всем одинаково понятен… Таким языком не может быть язык ненависти и злобы».

Нам нужно сохранять стабильную обстановку в регионе. Консервативная бюджетная политика, постоянное внимание к социальной сфере, развитие импортозамещения, поддержка несырьевого экспорта, создание благоприятного делового климата, обеспечение безопасности должны оставаться нашими приоритетами.

Мы должны думать о последствиях наших действий, принимать непростые, но единственно приемлемые решения во благо жителей Чувашии», — акцентировал Глава республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики