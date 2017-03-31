Чебоксарские баскетболисты вышли в финал чемпионата России Суперлиги-­2

«ЯСТРЕБЫ» ВЗЛЕТЕЛИ К ФИНАЛУ

Первые игры серии плей-­офф с командой «Динамо» из Магнитогорска «ястребы» на прошлой неделе провели в Чебоксарах, в спортзале ЧГПУ. В итоге один матч чебоксарцы выиграли со счетом 92:71, другой проиграли – 75:81.

Следующие две встречи (а игры в плей-­офф, напомним, идут до трех побед) состоялись в Магнитогорске. В первом матче шла напряженная борьба, но «ястребы» все­-таки вырвали победу у хозяев с перевесом в три очка. Во второй игре преимущество чебоксарцев было более значительным 72:100. Самыми результативными игроками в этой встрече стали Павел Жуканенко и Александр Ширкунов.

Таким образом, у «Чебоксарских ястребов» три победы – и выход в финал. Их соперник по финальным играм определится 1 апреля в матче между командами «Тамбов» и ставропольское «Динамо».