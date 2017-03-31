Чебоксарские баскетболисты вышли в финал чемпионата России Суперлиги-­2

Первые игры серии плей-офф с командой «Динамо» из Магнитогорска «ястребы» на прошлой неделе провели в Чебоксарах, в спортзале ЧГПУ. В итоге один матч чебоксарцы выиграли со счетом 92:71, другой проиграли – 75:81.
Следующие две встречи (а игры в плей-офф, напомним, идут до трех побед) состоялись в Магнитогорске. В первом матче шла напряженная борьба, но «ястребы» все-таки вырвали победу у хозяев с перевесом в три очка. Во второй игре преимущество чебоксарцев было более значительным 72:100. Самыми результативными игроками в этой встрече стали Павел Жуканенко и Александр Ширкунов.
Таким образом, у «Чебоксарских ястребов» три победы – и выход в финал. Их соперник по финальным играм определится 1 апреля в матче между командами «Тамбов» и ставропольское «Динамо».
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.