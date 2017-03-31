Не буди вражду и ненависть

В Чебоксарском районе соседи по дому осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности.
Двое жителей поселка Новое Атлашево в возрасте 36 и 34 лет, проживающие в одном доме и в квартирах на одной лестничной площадке, с мая 2014-го по сентябрь прошлого года размещали в интернет-сети изображения с текстами экстремистского характера.
При этом содержание некоторых из этих материалов было направлено на возбуждение межнациональной ненависти, вражды и розни, а другие содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Суд приговорил одного из мужчин к двум с половиной годам, а другого к трем годам условного лишения свободы. Приговоры суда не вступили в законную силу. Факты противоправной деятельности осужденных выявлены сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД по Чувашии.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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