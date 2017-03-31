Не буди вражду и ненависть

В Чебоксарском районе соседи по дому осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности.

Двое жителей поселка Новое Атлашево в возрасте 36 и 34 лет, проживающие в одном доме и в квартирах на одной лестничной площадке, с мая 2014-­го по сентябрь прошлого года размещали в интернет­-сети изображения с текстами экстремистского характера.

При этом содержание некоторых из этих материалов было направлено на возбуждение межнациональной ненависти, вражды и розни, а другие содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Суд приговорил одного из мужчин к двум с половиной годам, а другого к трем годам условного лишения свободы. Приговоры суда не вступили в законную силу. Факты противоправной деятельности осужденных выявлены сотрудниками центра противодействия экстремизму МВД по Чувашии.