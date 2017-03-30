Качество питьевой воды на контроле общественности и Правительства Чувашии

Контроль над качеством питьевой воды стал главной темой заседания Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья населения Чувашской Республики, которое провел Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин.

Как отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, в целом качество питьевой воды в республике находится на должном уровне. По данным ведомства, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в 2016 году в городских поселениях составила 93,49%, в сельских – 47,75%.

«В сельской местности активно используются источники нецентрализованного водоснабжения – общественные колодцы. Состояние большинства из них можно оценить как неудовлетворительное. Главам администраций сельских поселений необходимо более ответственно подходить к этой проблеме», – сказала Надежда Луговская.

Председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов предложил рассмотреть тему качества питьевой воды на законодательном уровне, возможно, принять новый закон.

Руководитель Роспотребнадзора Чувашии остановилась еще на одной важной теме – несоответствие качества питьевой воды в детско-оздоровительных лагерях. «Учитывая вспышки инфекционных заболеваний в различных регионах России, в этом году ведомством будет уделено пристальное внимание проверке качества питьевой воды», – подчеркнула Надежда Луговская.

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Сапаркина обратила внимание, что на сегодня в учреждениях образования существует и неравенство по организации питания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Иван Моторин напомнил, что данный вопрос не раз поднимал Глава Чувашии Михаил Игнатьев, тема находится на контроле руководства республики. Он поручил Минобразованию Чувашии совместно с Минфином Чувашии решить проблему до 1 сентября 2017 года.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики