ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:01 30.03.2017
ВТБ в Чувашии провел круглый стол для будущих финансистов
17:11 30.03.2017
Семья Щербаковых из Мариинско-Посадского района Указом Президента России В.В. Путина награждена орденом «Родительская слава»
16:30 30.03.2017
Качество питьевой воды на контроле общественности и Правительства Чувашии
16:01 30.03.2017
Михаил Игнатьев: в Год Матери и Отца мы чествуем многодетные семьи, которые достойно воспитывают детей
15:39 30.03.2017
Уровень преступности в Чувашии продолжает снижаться
14:53 30.03.2017
Проект «Живые уроки» из Чебоксар планирует перейти на межрегиональный уровень
14:32 30.03.2017
В Чебоксарах определен «Учитель года столицы – 2017»
14:11 30.03.2017
Минстрой Чувашии: о последствиях в результате произошедших скачков электроэнергии 27 марта
13:39 30.03.2017
Власти Чувашии намерены построить 75 модульных ФАПов в ближайшие три года
13:09 30.03.2017
Михаил Игнатьев: плановая работа по противодействию коррупции направлена на защиту интересов государства
16:32 29.03.2017
В 2017 году в районах Чувашской республики будет построено ещё 25 ФАПов
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
Михаил Игнатьев: в Год Матери и Отца мы чествуем многодетные семьи, которые достойно воспитывают детей

30 марта Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Доме Правительства встретился с семьей Гороховых: председателя миссионерского отдела Алатырской епархии, диакона Сергия и Ольги Валерьевны.

Отметим, диакон Сергий Горохов в декабре 2008 года по благословению духовника архимандрита Иеронима приехал в Алатырь, в январе 2009 года митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой рукоположен в сан диакона и назначен клириком Свято-Троицкого мужского монастыря г. Алатыря. Диакон Сергий является председателем миссионерского отдела Алатырской епархии, ответственным за взаимодействие церкви и общества. В семье диакона Сергия и Ольги Валерьевны воспитывается 6 детей. Как многодетная семья, семья Гороховых получила государственную поддержку для улучшения жилищных условий.

Михаил Игнатьев в ходе беседы подчеркнул, что в Год Матери и Отца в Чувашии особое внимание уделяется многодетным семьям, которые достойно воспитывают детей; сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. «Ваша семья показывает пример, как нужно жить в мире и согласии», — сказал он.

Диакон Сергий отметил, что сегодня, действительно, то время, когда нужно возрождать духовно-нравственные ценности, объединяться для созидания России. Он напомнил, что нужно следовать примеру Владимира Владимировича Путина, который подчеркивает, что нравственные ценности — это основа жизни российского народа, богатство, которое раскрывает всю полноту жизни, являет всему миру нашу мощь и могущество.

Диакон Сергий поблагодарил Главу Чувашии за вклад в развитие республики и за деятельное участие в жизни Алатыря.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 2,131 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев