Михаил Игнатьев: в Год Матери и Отца мы чествуем многодетные семьи, которые достойно воспитывают детей

30 марта Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Доме Правительства встретился с семьей Гороховых: председателя миссионерского отдела Алатырской епархии, диакона Сергия и Ольги Валерьевны.

Отметим, диакон Сергий Горохов в декабре 2008 года по благословению духовника архимандрита Иеронима приехал в Алатырь, в январе 2009 года митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой рукоположен в сан диакона и назначен клириком Свято-Троицкого мужского монастыря г. Алатыря. Диакон Сергий является председателем миссионерского отдела Алатырской епархии, ответственным за взаимодействие церкви и общества. В семье диакона Сергия и Ольги Валерьевны воспитывается 6 детей. Как многодетная семья, семья Гороховых получила государственную поддержку для улучшения жилищных условий.

Михаил Игнатьев в ходе беседы подчеркнул, что в Год Матери и Отца в Чувашии особое внимание уделяется многодетным семьям, которые достойно воспитывают детей; сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. «Ваша семья показывает пример, как нужно жить в мире и согласии», — сказал он.

Диакон Сергий отметил, что сегодня, действительно, то время, когда нужно возрождать духовно-нравственные ценности, объединяться для созидания России. Он напомнил, что нужно следовать примеру Владимира Владимировича Путина, который подчеркивает, что нравственные ценности — это основа жизни российского народа, богатство, которое раскрывает всю полноту жизни, являет всему миру нашу мощь и могущество.

Диакон Сергий поблагодарил Главу Чувашии за вклад в развитие республики и за деятельное участие в жизни Алатыря.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики