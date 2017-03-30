Уровень преступности в Чувашии продолжает снижаться

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев провел заседание Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашии.

Первым на повестке дня стоял вопрос предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня в Чувашии более 25 тыс. человек имеют проблемы с потреблением алкоголя. «Это на 20% меньше, чем в прошлом году», — отмечает заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Светлана Ананьева. Однако значимость проблемы алкоголизации не снижается.

По данным заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Министерства внутренних дел по Чувашской Республике Александра Макарова, принятые профилактические меры позволили сохранить тенденции к сокращению регистрируемой преступности. В частности, количество преступлений, совершенных в общественных местах, в 2016 году снизилось на 24,5%. Однако, при общем снижении преступности, выросла доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Юрий Васильев акцентировал внимание на актуальности темы. «Питейные заведения растут как грибы. Органы власти совместно с депутатским корпусом должны принимать меры, препятствовать беспределу, который влечет негативные социальные последствия», — отметил он.

С декабря прошлого года после установления дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкоголя в Чувашии прекратили свою деятельность 25 питейных заведений. Однако, по мнению правоохранителей, правила реализации алкогольной продукции необходимо ужесточить.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин продолжил эту тему, он также рассказал о лицензионном контроле, осуществляемом министерством.

В 2016 году проведено 746 проверок, по итогам которых произведено 23 отказа в выдаче лицензии, досрочно прекращены действия 22 лицензий. В ходе контроля по соблюдению организациями торговли и общественного питания правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции к административной ответственности привлечены 1 индивидуальный предприниматель, 1 должностное лицо и 17 организаций.

Кроме того, по обращению Минэкономразвития Чувашии в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 59 объектов торговли были лишены лицензии. Аналогичное обращение направлено еще в отношении 75 торговых точек.

Республиканский Минэк также предполагает запретить розничную продажу алкогольной продукции во всех предприятиях общественного питания, расположенных в жилых домах, за исключением ресторанов. Кроме того, в ночное время планируется ужесточить продажу алкоголя и в общепите нежилого сектора — его можно будет приобрести только в заведениях типа «кафе» и «ресторан». Соответствующий проект постановления уже подготовлен министерством.

«Нам нужно идти по этому пути, чтобы минимизировать рост алкогольной преступности. Избытка предприятий общепита, которые занимаются этим видом деятельности, быть не должно. Для борьбы с алкоголизацией населения необходимо изучить опыт других регионов, консолидировать усилия органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных структур», — отметил Юрий Васильев.

На заседании комиссии был также рассмотрен вопрос о реализации в 2016 году комплекса мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Чувашской Республике». Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Чувашии Александр Макаров отметил, что органам местного самоуправления следует усилить внимание к обеспечению ее реализации. В частности, по его словам, в прошлом году без должного внимания осталось финансирование мероприятий, направленных на ресоциализацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Юрий Васильев подчеркнул, что показатели реализации комплекса мероприятий подпрограммы следует включить и в критерии оценки деятельности глав муниципальных образований, чтобы они не оставались наблюдателями проблем, а активно включились в процесс их решения.

Еще одна тема заседания — вопрос повышения эффективности профилактической работы с лицами, страдающими психическими расстройствами. По данным статистики ГНЦ им. В.П. Сербского, лица с такими расстройствами, признанные невменяемыми, ежегодно совершают порядка 1% всех зарегистрированных в Российской Федерации деяний, повлекших возбуждение уголовного дела.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Ананьева рассказала о системе по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами, организованной в Чувашии, и взаимодействии с МВД по Чувашской Республике в этой сфере.

В заключение заседания Юрий Васильев подчеркнул, что работа по профилактике преступлений и правонарушений должна продолжаться и совершенствоваться.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики