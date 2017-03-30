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Проект «Живые уроки» из Чебоксар планирует перейти на межрегиональный уровень

В администрации города Чебоксары на минувшей неделе обсудили вопросы по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки».

В совещании, которое прошло 24 марта, приняли участие член Координационного совета по развитию детского туризма в Российской Федерации при Правительстве России Козловская Татьяна, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Иван Архипов, заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева, директор АУ «Музейно-туристический центр г. Чебоксары» Анна Казанцева, руководители уполномоченных структур, туроператоры.

Участники встречи обсудили стратегические инициативы по развитию внутреннего и въездного туризма в рамках реализации проекта «Живые уроки». Были рассмотрены различные способы демонстрации природного, культурно-исторического и национального наследия Чувашии, проанализирована концепция детского образовательного туризма, куда заложены занятия в музеях, учреждениях культуры, пешие экскурсии, поездки по автобусным и троллейбусным маршрутам, промышленный туризм и сезонные проекты. Кроме этого, прошло дополнительное обсуждение с другими уполномоченными структурами.

Татьяна Козловская отметила успешность и перспективность внедрения «живых уроков» в столице Чувашии: «Считаю, что первый этап в Чебоксарах запущен хорошо. Результат виден. Выпущен каталог, все школы имеют программы, абсолютно все знают, что такое живые уроки, уже комплектуются группы по межрегиональному туризму, впереди – второй этап».

Она подчеркнула, что следующей ступенью должна стать реализация межрегиональных маршрутов. «Дети должны путешествовать. Мы не должны ограничивать школьников рамками одного населенного пункта», — сказала Татьяна Козловская и обозначила, что важно создать эффективную модель взаимодействия органов власти, образовательных учреждений и туроператоров по внедрению туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные программы общего и профессионального образования.

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов акцентировал внимание на создании туристического маршрута по Приволжскому федеральному округу, который на сегодня является самым доступным и перспективным.

В ходе рабочего совещания было отмечено, что необходимо усилить взаимодействие туроператоров и образовательных учреждений, распределить зону ответственности по обеспечению безопасности перевозок.

Татьяна Козловская напомнила, что межрегиональные маршруты должны разрабатываться по единым требованиям, куда войдет добровольная сертификация туроператоров, экскурсоводов, высокий уровень предоставления услуг по размещению, питанию, сопровождению детей и качественное интересное содержание культурной и познавательной части программы. «Важно уделять внимание обмену опытом, проводить межрегиональные туристско-образовательные конкурсы, фестивали, форумы для детей, а также совместно продвигать экскурсионно-образовательные возможности региона», — подчеркнула Татьяна Козловская.

Заместитель главы администрации города Чебоксары Алла Салаева, подводя итог рабочих встреч, предложила опробовать на практике первый совместный межрегиональный маршрут уже этой весной. «20 мая в Поволжских регионах отмечается День Волги. Учитывая ресурсы, которые есть у городов-участников «Живых уроков», в рамках этого праздника можно провести яркую туристическую кампанию», — сказала она. Участники совещания наметили обсудить детали в апреле.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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