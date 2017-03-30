В Чебоксарах определен «Учитель года столицы – 2017»

Конкурс «Учитель года столицы» — это важное событие в жизни педагогов муниципального образования, это новый импульс для всех учителей, бесконечный поиск путей совершенствования. Администрация города Чебоксары поддерживает и стимулирует проведение профессиональных конкурсов для повышения качества образования выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов.

29 марта 2017 года на базе МБОУ «СОШ №45» города Чебоксары состоялся финальный тур городского конкурса «Учитель года столицы – 2017». В этом году 27 талантливых учителей образовательных организаций города соревновались в знании своего предмета, методическом мастерстве и эрудиции. После первого дня испытаний определилось 12 финалистов, которые боролись за звание лучшего учителя города Чебоксары и право предоставлять столицу на республиканском конкурсе «Учитель года Чувашии — 2017».

Во всех конкурсных этапах учителя продемонстрировали наиболее результативные элементы собственной системы работы, методические приемы, педагогические действия, обеспечивающие эффективное решение поставленной педагогической проблемы. Членами жюри дана высокая оценка подготовки учителей.

— До сих пор не верится, что все испытания прошли, – признается Панкратова Анжелика Владимировна, учитель химии МБОУ «СОШ №50» г. Чебоксары – Подготовка помогла отвлечься от повседневности и погрузиться в изучаемый предмет. Признаюсь, что перед конкурсным заданием «Урок» очень волновалась, собраться помогли дети, на уроках они были активными, отзывались на любую работу, вовлеклись в урок и решили все проблемы, поставленные в начале урока. И все-таки я рада, что приняла участие в конкурсе. Прежде всего, потому, что участие создало условия для переоценки моего профессионального мастерства, дало возможность привнести новый опыт работы».

По итогам двух конкурсных дней победителем городского конкурса «Учитель года столицы — 2017» признана Харченко Диана Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №46» г. Чебоксары.

— Учитель не должен стоят на месте, он должен постоянно совершенствоваться, обучаться. У нас в городе очень многое делается для детей и педагогов. Хочу выразить слова благодарности администрации города за предоставленные возможности постоянно расти и набираться опыта. Я постоянный участник городских конкурсов, победитель конкурса «Самый классный классный – 2013». Участие в конкурсе это возможность получить новый опыт. Для меня важно было пройти через все этапы конкурса, показать свои современные методы преподавания, посмотреть и послушать коллег. Конкурс дал толчок для развития новых личностных качеств, педагогических навыков и умений», – делится впечатлением победитель.

Второе место заняла Николаева Марина Юрьевна, учитель биологии и химии, МБОУ «СОШ №20» г. Чебоксары.

Третьего места удостоена Морушкина Вера Васильевна, учитель математики, МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары.

Победитель и лауреаты конкурса традиционно будут награждены на торжественном мероприятии всех городских конкурсов профессионального мастерства, которое состоится в середине апреля.

Источник: Автономное учреждение «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары