Минстрой Чувашии: о последствиях в результате произошедших скачков электроэнергии 27 марта

29 марта в Минстрое Чувашии состоялось внеочередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросу кратковременного отключения электроэнергии, которое произошло в 10 утра 27 марта 2017 года в Чебоксарах.

В зоне кратковременного отключения электроэнергии оказалось более 18 тысяч граждан. Аварийная ситуация была оперативно локализована, стабильное электроснабжение восстановлено к полудню 27 марта.

По состоянию на 29 марта от потребителей в адрес Минстроя Чувашии поступил ряд обращений граждан республики с жалобами на повреждение бытовых приборов и газовых котлов в квартирах с индивидуальным отоплением, вероятно произошедших в результате внештатных отключений электроэнергии.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Максим Иванов прокомментировал ситуацию: «Повреждение газовых котлов произошло, прежде всего, у тех граждан, у которых не были установлены стабилизаторы напряжения. В соответствии с техническим паспортом подключение котла напрямую к сети – весьма легкомысленный подход, который может привести к некорректной работе оборудования и его полному выходу из строя. Что и произошло у некоторых граждан в данной ситуации» и разъяснил порядок подачи претензий гражданами в результате получения ущерба – «Для того, чтобы сегодня доказать, что гражданин пострадал в результате аварийной ситуации, ему необходимо получить заключение экспертизы любой экспертной организации, что повреждение является результатом скачков энергии, произошедших 27 марта. Далее гражданин с претензией и необходимым пакетом документов (технический паспорт, квитанция, подтверждающая факт приобретения и др.) обращается к своему поставщику электроэнергии – это или управляющая компания или АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Если после рассмотрения претензии управляющая компания или ЧЭСК отказались возместить ущерб, гражданин вправе обратиться в суд и доказать свою правоту в судебном процессе».

На заседании Штаба Максим Иванов объявил, что причиной отключения явилось короткое замыкание на воздушной линии опоры №34 на линии «Южная-2» филиала ПАО “МРСК Волги” – “Чувашэнерго”.

В настоящее время создана межведомственная комиссия по расследованию причин аварийной ситуации, в состав которой вошли представители Минстроя Чувашии, Приволжского управления Ростехнадзора на территории Чувашской Республики, системного оператора Единой энергетической системы, филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс», Чебоксарской «ТЭЦ-2», филиала ПАО “МРСК Волги” – “Чувашэнерго”. Результаты работы комиссии будут известны не ранее чем через 20 дней.

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики