Власти Чувашии намерены построить 75 модульных ФАПов в ближайшие три года

За последние 4 года в республике было построено 125 фельдшерско-акушерских пунктов.

Власти Чувашии планируют построить в республике за три года 75 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

«В ближайшие три года планируется возвести еще 75 модульных ФАПов. Предполагается, что 25 из них будут построены в 16 районах республики в 2017 году», — сказала собеседница агентства.

По данным регионального Минздрава, в следующем месяце, как только сойдет снег, начнутся земляные работы. При возведении ФАПов используется технология быстровозводимых домов с деревянным каркасом и стенами из сэндвич-панелей. Это, по мнению специалистов, позволяет быстро монтировать объекты по приемлемой стоимости.

В Чувашии с 2013 года по инициативе Главы республики Михаила Игнатьева построено и введено в эксплуатацию 125 ФАПов. В прошлом году было сдано 25 объектов.

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http://tass.ru/v-strane/4138336

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики