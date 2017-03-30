Михаил Игнатьев: плановая работа по противодействию коррупции направлена на защиту интересов государства

29 марта Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции с участием глав администраций муниципальных районов в режиме видеоконференции.

Михаил Игнатьев напомнил, что 28 марта в Оренбурге состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе. На заседании обсуждены вопросы повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья.

Проблемы, обозначенные на заседании Совета, актуальны, подчеркнул руководитель региона. От их своевременного решения, эффективного взаимодействия органов власти, правоохранительных структур зависит создание благоприятных условий для развития бизнеса.

Отметим, вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном контроле руководства страны. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Cобранию подчеркнул, что «ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».

Информацию об итогах деятельности правоохранительных органов Чувашской Республики по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений коррупционной направленности, организации межведомственного обмена информацией о выявленных коррупционных правонарушениях представил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике Андрей Семенов.

По данным МВД по Чувашской Республике, в 2016 году и за 2 месяца 2017 года выявлено 240 преступлений коррупционной направленности. Ущерб от совершения коррупционных преступлений в 2016 году составил 294,4 млн рублей, из которых возмещено 45,8%. За 2 месяца 2017 года ущерб составил 30,7 млн рублей, из них возмещено 99,7%. По оконченным уголовным делам объемы возмещенного материального ущерба в 2016 году составили 81,6%.

Среди органов власти, которые наладили наиболее эффективный обмен информацией с МВД по Чувашской Республики, были названы Минсельхоз и Минимущество Чувашии, Контрольно-счетная плата Чувашской Республики.

По информации руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Чувашской Республике Александра Мигушова, в прошлом году наблюдалось снижение поступления в органы следственного управления сообщений о преступлениях коррупционной направленности на 20,8%, при этом на 23,5% сократилось количество возбужденных уголовных дел о преступлениях данной категории.

За 2 месяца 2017 года произошло дальнейшее снижение количества поступивших сообщений о преступлениях коррупционной направленности на 72,4%, а также количества возбужденных уголовных дел на 70,2%.

Было отмечено, что это связано с устранением коррупциогенных факторов в деятельности государственных и муниципальных служащих, более «прозрачной» для граждан системы их деятельности, с усилением ведомственного контроля и ужесточением ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Глава Чувашии акцентировал, что плановая работа по противодействию коррупции в регионе проводится, интересы государства защищаются.

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике Андрей Семенов доложил об организации работы по противодействию коррупции в государственных органах Чувашской Республики, администрациях муниципальных районов и городских округов. В результате принятых мер в 2016 году к уголовной ответственности привлечено 25 должностных лиц.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев обратил внимание, что в 2016 году государственными органами проведены проверки в отношении 142 служащих, выявлены нарушения антикоррупционных требований у 118 служащих, контроль за расходами проведен в отношении 23 служащих.

Органами местного самоуправления в 2016 году проведены проверки в отношении 180 служащих, выявлены нарушения антикоррупционных требований у 153 служащих.

В целях совершенствования работы в 2016 году Администрацией Главы Чувашской Республики проведено 4 обучающих семинара со специалистами ОМСУ по вопросам профилактики коррупционных правонарушений. 20 гражданских служащих и 22 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по программе «Государственная политика в области противодействия коррупции». Кроме того, 272 гражданских служащих и 46 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по программам, в которые включены темы по противодействию коррупции.

Администрацией Главы Чувашской Республики будут продолжены проверки соблюдения антикоррупционного законодательства как в госорганах, так и в органах местного самоуправления, резюмировал Юрий Васильев.

В ходе заседания также обсуждены результаты работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики, муниципальных правовых актов и их проектов в 2016 году, реализация антикоррупционной программы и планы по противодействию коррупции.

Напомним, в Чувашии реализуется масштабный комплекс антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые помогают выявлять и пресекать коррупционные схемы, пристальное внимание уделяется совершенствованию антикоррупционного законодательства.

В своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что «проверкам подвергаются практически все должностные лица невзирая на чины… Неотвратимость наказания, неизбежная ответственность за коррупционные нарушения и преступления стали правилом».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики