ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:01 30.03.2017
ВТБ в Чувашии провел круглый стол для будущих финансистов
17:11 30.03.2017
Семья Щербаковых из Мариинско-Посадского района Указом Президента России В.В. Путина награждена орденом «Родительская слава»
16:30 30.03.2017
Качество питьевой воды на контроле общественности и Правительства Чувашии
16:01 30.03.2017
Михаил Игнатьев: в Год Матери и Отца мы чествуем многодетные семьи, которые достойно воспитывают детей
15:39 30.03.2017
Уровень преступности в Чувашии продолжает снижаться
14:53 30.03.2017
Проект «Живые уроки» из Чебоксар планирует перейти на межрегиональный уровень
14:32 30.03.2017
В Чебоксарах определен «Учитель года столицы – 2017»
14:11 30.03.2017
Минстрой Чувашии: о последствиях в результате произошедших скачков электроэнергии 27 марта
13:39 30.03.2017
Власти Чувашии намерены построить 75 модульных ФАПов в ближайшие три года
13:09 30.03.2017
Михаил Игнатьев: плановая работа по противодействию коррупции направлена на защиту интересов государства
16:32 29.03.2017
В 2017 году в районах Чувашской республики будет построено ещё 25 ФАПов
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
Михаил Игнатьев: плановая работа по противодействию коррупции направлена на защиту интересов государства

29 марта Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции с участием глав администраций муниципальных районов в режиме видеоконференции.

Михаил Игнатьев напомнил, что 28 марта в Оренбурге состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе. На заседании обсуждены вопросы повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья.

Проблемы, обозначенные на заседании Совета, актуальны, подчеркнул руководитель региона. От их своевременного решения, эффективного взаимодействия органов власти, правоохранительных структур зависит создание благоприятных условий для развития бизнеса.

Отметим, вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном контроле руководства страны. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Cобранию подчеркнул, что «ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».

Информацию об итогах деятельности правоохранительных органов Чувашской Республики по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений коррупционной направленности, организации межведомственного обмена информацией о выявленных коррупционных правонарушениях представил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике Андрей Семенов.

По данным МВД по Чувашской Республике, в 2016 году и за 2 месяца 2017 года выявлено 240 преступлений коррупционной направленности. Ущерб от совершения коррупционных преступлений в 2016 году составил 294,4 млн рублей, из которых возмещено 45,8%. За 2 месяца 2017 года ущерб составил 30,7 млн рублей, из них возмещено 99,7%. По оконченным уголовным делам объемы возмещенного материального ущерба в 2016 году составили 81,6%.

Среди органов власти, которые наладили наиболее эффективный обмен информацией с МВД по Чувашской Республики, были названы Минсельхоз и Минимущество Чувашии, Контрольно-счетная плата Чувашской Республики.

По информации руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Чувашской Республике Александра Мигушова, в прошлом году наблюдалось снижение поступления в органы следственного управления сообщений о преступлениях коррупционной направленности на 20,8%, при этом на 23,5% сократилось количество возбужденных уголовных дел о преступлениях данной категории.

За 2 месяца 2017 года произошло дальнейшее снижение количества поступивших сообщений о преступлениях коррупционной направленности на 72,4%, а также количества возбужденных уголовных дел на 70,2%.

Было отмечено, что это связано с устранением коррупциогенных факторов в деятельности государственных и муниципальных служащих, более «прозрачной» для граждан системы их деятельности, с усилением ведомственного контроля и ужесточением ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Глава Чувашии акцентировал, что плановая работа по противодействию коррупции в регионе проводится, интересы государства защищаются.

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике Андрей Семенов доложил об организации работы по противодействию коррупции в государственных органах Чувашской Республики, администрациях муниципальных районов и городских округов. В результате принятых мер в 2016 году к уголовной ответственности привлечено 25 должностных лиц.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев обратил внимание, что в 2016 году государственными органами проведены проверки в отношении 142 служащих, выявлены нарушения антикоррупционных требований у 118 служащих, контроль за расходами проведен в отношении 23 служащих.

Органами местного самоуправления в 2016 году проведены проверки в отношении 180 служащих, выявлены нарушения антикоррупционных требований у 153 служащих.

В целях совершенствования работы в 2016 году Администрацией Главы Чувашской Республики проведено 4 обучающих семинара со специалистами ОМСУ по вопросам профилактики коррупционных правонарушений. 20 гражданских служащих и 22 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по программе «Государственная политика в области противодействия коррупции». Кроме того, 272 гражданских служащих и 46 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по программам, в которые включены темы по противодействию коррупции.

Администрацией Главы Чувашской Республики будут продолжены проверки соблюдения антикоррупционного законодательства как в госорганах, так и в органах местного самоуправления, резюмировал Юрий Васильев.

В ходе заседания также обсуждены результаты работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики, муниципальных правовых актов и их проектов в 2016 году, реализация антикоррупционной программы и планы по противодействию коррупции.

Напомним, в Чувашии реализуется масштабный комплекс антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые помогают выявлять и пресекать коррупционные схемы, пристальное внимание уделяется совершенствованию антикоррупционного законодательства.

В своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что «проверкам подвергаются практически все должностные лица невзирая на чины… Неотвратимость наказания, неизбежная ответственность за коррупционные нарушения и преступления стали правилом».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 73 queries in 0,470 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев