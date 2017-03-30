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ВТБ в Чувашии провел круглый стол для будущих финансистов

В операционном офисе ВТБ в Чувашии состоялась встреча со студентами старших курсов экономического факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. В формате круглого стола сотрудники банка и будущие финансисты обсудили особенности российской банковской системы. Студенты также имели возможность задать вопросы, возникающие у них в ходе написания дипломных работ.
Руководитель банка ВТБ в Чувашской республике Константин Киргизов отметил: «Мы всегда рады возможности поделиться профессиональным опытом с будущим поколением банкиров и финансистов республики. Вот почему с удовольствием откликнулись на инициативу университета по проведению встречи c его учащимися. Я надеюсь, что состоявшаяся беседа поможет ребятам достойно подготовиться к защите дипломных работ и началу их профессиональной карьеры».

Для справки:

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, крупнейшим из которых является ВТБ24. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера.

Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.

По состоянию на 30 сентября 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 359,2 млрд рублей) и средствам клиентов (8 000,9 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

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Метки: Главное, Лента_ТОП, Статьи партнеров, .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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