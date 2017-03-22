Электроснабжение в Чебоксарах восстановлено, аварийная ситуация локализована

27 марта в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики состоялось рабочее совещание с членами Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чувашской Республики. На повестке дня – обсуждение вопросов кратковременного отключения электричества в г. Чебоксары.

По заявлению первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Максима Иванова, сегодняшняя ситуация стала своеобразной проверкой работы регионального Штаба. Максим Иванов призвал все задействованные в ликвидации аварии стороны к эффективному взаимодействию.

Отключение произошло сегодня, 27 марта, в районе 10 часов утра. По состоянию на 12 часов электроснабжение города восстановлено, аварийная ситуация локализована.

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики