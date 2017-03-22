Эпизоотическая ситуация в республике находится под постоянным контролем Правительства Чувашии

Сегодня Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин провел еженедельное совещание с членами Правительства республики, руководителями ряда территориальных федеральных органов власти и городских округов.

Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики Сергей Скворцов доложил об эпизоотической обстановке в Чувашской Республике. Он отметил, что в 2016 году план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий выполнен полностью. С учетом нестабильной эпизоотической ситуации в Российской Федерации вопрос находится на постоянном контроле Правительства республики.

Иван Моторин отметил, что совместными действиями органов исполнительной власти республики, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и всех жителей республики необходимо удержать благополучную эпизоотическую ситуацию.

Об итогах работы за 2016 год в области охраны и воспроизводства объектов животного мира рассказал министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов. В 2016 году Минприроды Чувашии выдано 249 разрешений на добычу копытных животных, 9721 — пернатой дичи, 5555 — пушных видов зверей. Сумма государственной пошлины за выдачу разрешений на территории общедоступных охотничьих угодий составила 5 638 750 рублей. В сфере охраны и воспроизводства объектов животного мира, охоты выявлено 399 нарушений. За причинение ущерба охотничьим ресурсам нарушителям предъявлены иски на общую сумму 587,8 тыс. рублей.

В республике на реке Сура, Куйбышевском и Чебоксарском водохранилищах образованы 17 рыбопромысловых участков в целях промышленного рыболовства. Объем вылова водных биологических ресурсов на водоемах республики в целях промышленного рыболовства составил 195 тонн (49,8% от массы, установленной приказом Росрыболовства).

Ряд руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики проинформировали об итогах командировок, прошедших на минувшей неделе.

В частности, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин рассказал об участии в совещании по вопросам соблюдения в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Он констатировал, что в Чувашии, в отличие от некоторых субъектов страны, проблема задолженности в этой сфере остро не стоит, вместе с тем будет создана комиссия по недопущению образования долгов.

Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Коршунов сообщил, что 20-21 марта в Москве участвовал в VIII международном форуме «Экология», где обсуждались вопросы эффективного обращения с отходами, охраны природного мира и внедрения зеленых технологий, 24 марта — в совещании в Минприроды России по вопросу перехода на новую систему обращения с отходами, где доложил министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому о формировании в Чувашской Республике системы регионального управления твердыми коммунальными отходами.

Отметим, основой системы является межмуниципальный комплекс переработки и утилизации отходов с внедрением передовых инновационных технологий — мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО в Новочебоксарске, мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в Чебоксарах. Поскольку технические возможности этих объектов позволяют перерабатывать и размещать на полигоне отходы с территории всей республики, то в 2017-2018 годах предусмотрено строительство мусороперегрузочных станций в муниципальных образованиях, в частности, в 2017 году в Канаше и Шумерлинском районе.

В рамках новой системы управления отходами организация вывоза мусора и заключение договоров на эту услугу станут централизованными, отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, особое внимание будет уделяться переработке отходов.

Проведение конкурсного отбора регионального оператора планируется во второй половине I полугодия 2017 года. Новая система обращения с отходами должна заработать в Чувашской Республике к концу 2017 года.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов сообщил об итогах поездки в тепличный комбинат «Майский» Республики Татарстан, которая прошла 21 марта в рамках подготовки к проведению Всероссийского совещания по реализации программы импртозамещения в тепличном овощеводстве. ТК «Майский» является одним из лидеров тепличного бизнеса в России. Комбинат входит в пятерку крупнейших производителей овощей. В Татарстане члены делегации Чувашской Республики ознакомились с опытом создания теплиц нового поколения.

«К 2020 году перед нами стоит задача довести площадь теплиц до 3 тыс. га. Около 630 га еще предстоит построить», — обратил внимание Сергей Артамонов. Он также напомнил о мерах государственной поддержки: представителям агробизнеса возмещается 20% затрат на строительство теплиц, предоставляются льготные кредиты.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики