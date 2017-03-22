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Главное, Лента новостей, Спорт
Анастасия Петрова привезла две медали с чемпионата России по пауэрлифтингу, обновив рекорд страны в жиме

С 20 по 26 марта в Екатеринбурге проходил чемпионат России по пауэрлифтингу в троеборье, в котором Чувашию успешно представила воспитанница чебоксарской ДЮСШ им. В.С. Соколова Анастасия Петрова.

Подопечная Вячеслава Кострюкова выступала в весовой категории до 57 кг. В сумме троеборья спортсменка показала результат 515 кг. Он позволил Мастеру спорта России международного класса Анастасии Петровой взойти на третью ступень пьедестала почета. «Серебро» завоевала Екатерина Осипова из республики Саха (517,5 кг), обладательницей «золота» стала Анна Рыжкова из Самарской области (555 кг).

Помимо «бронзы» по итогам суммы троеборья Анастасия Петрова заняла первое место в отдельном виде многоборья – жиме штанги лежа, дважды обновив рекорд России. В первом подходе она покорила вес 145,5 кг, который на 0,5 кг превысил прежний лучший результат в этом упражнении. Еще одной успешной попыткой для нее стал жим штанги весом 150 кг.

Добавим, что результат Анастасии в тяге – 182,5 кг, в приседании – 182 кг. Сумма троеборья 515 кг для спортсменки стала личным рекордом. Ранее он составлял 508 кг.

Благодаря третьему месту на чемпионате России, спортсменка включена в резервный состав сборной страны для участия в чемпионате мира в троеборье. Следующий же крупный старт для Анастасии Петровой пройдет с 22 по 27 мая в г.Каунас в Литве, где состоится чемпионат мира по пауэрлифтингу в жиме.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, Спорт, .

27.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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