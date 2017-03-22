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Чебоксары посетили руководители проектной дирекции Минстроя России

Комфортная городская среда в Чувашии будет обустроена с помощью федеральной субсидии, помощи населения и лучших практик изо всех городов Российской Федерации.

Руководитель ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Павел Данилов и его заместитель Джемал Сурманидзе приехали в Чувашию 25 марта 2017 г. После экскурсии по городу Чебоксары с целью ознакомления с состоянием и проблемами местных общественных пространств, приняли участие в работе Круглого стола. Вместе с ними в обсуждении планов модернизации объектов в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в 2017 году приняли участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов, глава города Чебоксары Ирина Клементьева, представители администраций муниципальных образований Чувашии, представители Союза архитекторов Чувашии, депутаты городского собрания, журналисты, молодежь, представители общественных организаций.

«На текущий год из российского бюджета выделено 20 миллиардов рублей для обустройства дворов по всей России: ремонта тротуаров, освещения, оснащения территорий лавочками и урнами, — рассказал Павел Данилов. – Это средства не для возведения чего-то монументального, но для того, чтобы людям было удобно и приятно жить, чтобы они вдумчиво огляделись и высказали свое мнение о тех моментах, которые считают важными. Нужно отойти от чиновничьего взгляда на обустройство и выслушать тех, для кого вся работа и будет проведена. Финансирование предусматривает объединение федеральной субсидии и денег из республиканского бюджета, инвестиции и привлечение средств самих жильцов. Обустроив свои дворы, инициаторы, активно поработавшие в рамках данного проекта, перенесут приобретенный положительный опыт на другие городские объекты. Расширят сферу своих интересов, принесут большую пользу соседям, городу, республике и стране в целом».

На вопрос журналистов, какими будут критерии вхождения в проект и финансирования конкретных объектов Новочебоксарска, Шумерли, Алатыря и других городов Чувашии, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов ответил: «Чувашии выделены 255 миллионов рублей, из них 140 миллионов – на Чебоксары. Поэтому критерии просты: чем востребованнее объект в городе, чем лучше проработан механизм его модернизации, чем активнее идет по нему работа, тем больше шансов, что именно его благоустройство быстрее окажется реализовано. Сроки очень сжатые. Нужно работать. Организовывать обсуждения, вносить объекты в муниципальные программы, начинать их модернизацию. Уже сейчас, не откладывая в долгий ящик».

Заместитель руководителя ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Джемал Сурманидзе провел презентацию проекта с учетом наиболее распространенных ошибок и лучших практик в других регионах. Обратил внимание на важность творческих конкурсов, учета мнения всех возрастных групп горожан, организацию плотной работы с девелоперами, детальной проработки техзаданий и множество иных крайне важных аспектов реализации проекта. «Поскольку средств немного, имеет смысл обустроить в первую очередь ближний круг, наиболее часто используемые территории, — подчеркнул он. — Кроме обеспечения элементарного комфорта, тут важен еще и возврат средств – грамотно расположенные парковки и спортплощадки работают на жителей – экономят им деньги и время, дают возможность организовать малый и средний бизнес, получить больше разнообразных услуг. Убедившись, что «первый блин не комом», замахиваться уже на крупные объекты. А в перспективе иметь в виду формирование наилучшего имиджа своего города, подчеркнуть его особенности – перекрестки пяти-семи улиц, как в Евпатории или перенос всей активности населения к береговой линии, как на Чукотке. От малого к большому с учетом достижений других городов. То, что работает в другом регионе или за границей, может работать везде. Если заранее продумать все детали».

Высказать свое мнение об объектах Чувашии, путях и методах их модернизации, проблемах «на местах» смогли на круглом столе все желающие. Юридические, финансовые, социальные и технические аспекты развития многих общественных пространств были рассмотрены и обговорены детально. До 25 мая муниципальные программы на 2017 год должны быть утверждены. Продолжается прием предложений на 2018-2020 гг.

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

27.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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