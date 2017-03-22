Михаил Игнатьев взял под личный контроль случай со смертью ребенка в Красночетайской центральной районной больнице

По факту смерти ребёнка в возрасте 1 года 3 месяцев 24 марта в Красночетайской центральной районной больнице приказом министра здравоохранения Чувашской Республики проводится внеплановая документарная проверка в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи.

Создана рабочая комиссия для объективного расследования данного случая с выездом на место с привлечением квалифицированных специалистов и Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Елены Сапаркиной.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов доложил Главе Чувашии о мерах, принятых для выяснения всех обстоятельств смерти ребенка в Красночетайской районной больнице 24 марта 2017 года. Михаил Игнатьев взял под личный контроль сложившуюся ситуацию.

«По предварительным данным, причиной смерти послужила острая инфекционная патология, вероятно – менингококковая инфекция. Однако все комментарии будут даны после окончания проверочных мероприятий. Результаты бактериологического исследования ожидаются в течение следующей недели. После этого состоится детальный разбор причин произошедшего», — сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики