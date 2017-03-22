Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев: «Опыт Чувашии обязательно возьмем на вооружение»

Об этом политик сообщил журналистам в ходе визита в республику, где проходил очередное заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. «Молодцы, преуспели во всех направлениях: и водоотведение, и очистка воды, и бытовые отходы, — отметил он. Надо учиться у региона, брать пример. У нас тоже планы есть в этом направлении. В ближайшее время попрошу, чтобы министр природных ресурсов нашей республики тоже побывал в Чувашии. Нам надо принимать программу по утилизации бытовых отходов, необходимо заниматься этим вопросом.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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