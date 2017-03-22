Председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин: «Опыт Чувашии заслуживает внимания и поддержки на федеральном уровне»

Валерий Лидин, председатель Законодательного Собрания Пензенской области стал участником XLIX заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, которое проходило 24 марта 2017 года в Чебоксарах. В своем комментарии журналистам он обратил внимание на проблему патриотического воспитания и экологической безопасности.

«Сегодня имеются агрессивные попытки Запада принижать роль советского народа в победе в Великой Отечественной войне, — отметил Валерий Лидин. — Поэтому мы придерживаемся национальных идей и патриотизма. Чувство патриотизма должно прививаться с самых юных лет. Нам интересен опыт патриотического воспитания в Чувашской Республике. Сегодня я услышал из уст Главы Чувашии, что в республике работа по патриотическому воспитанию даже в сложные 90-е годы не прерывалась, а военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок» проводились и проводятся сегодня. Это хороший пример».

Говоря об экологической безопасности, предеседатель Заксобрания, сказал, что опыт Чувашии в этой сфере давно известен в положительном плане. «Такую работу необходимо реализовывать во всех субъектах Российской Федерации. Тем более Президент страны объявил этот год Годом экологии. Я считаю, что опыт Чувашии заслуживает внимания и поддержки на федеральном уровне»,- добавил Валерий Лидин.