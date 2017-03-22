24 марта состоялось XLIX заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Фарид Мухаметшин от имени членов Ассоциации поблагодарил за подготовку и проведение мероприятия на высоком организационном уровне Главу республики Михаила Игнатьева, Председателя Государственного Совета Чувашии Валерия Филимонова.

В ходе визита в Чувашию участники заседания поделились с журналистами своими впечатлениями от посещения ряда объектов республики. Так Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, отметил, что в Чувашии, правильно решаются вопросы экологии. «Этот год особый. Поэтому мы этим вопросам уделяем очень серьезное внимание. Я думаю, что в каждом городе есть свои особенности технологии переработки мусора. В Чувашии нам понравились комплексность, большая площадка. С первого шага и до последнего максимально используется вторичное сырье. И потом оно складируется, не загрязняя окружающую среду. Мне кажется, что в Чувашской Республике очень грамотный, профессиональный подход к созданию комфортных условий для проживания», — сказал он.