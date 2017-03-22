Комментарии участников заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов госвласти субъектов РФ Приволжского федерального округа

По завершении XLIX заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа в Чебоксарах его участники поделились комментариями с журналистами.

Владимир Капкаев, Председатель Саратовской областной Думы:

— Мы посетили мусороперерабатывающее предприятие. И с Чувашией, и с нашей областью работает одна и та же структура по строительству мусороперерабатывающих заводов – это «Управление отходами». Наши заводы построены чуть позже: где-то уже поменялась технология, появилось больше отечественного оборудования, работает импортозамещение. В целом, мы прошли примерно одинаковый путь, но, несмотря на это, есть вопросы, для решения которых мы с Чувашской Республикой должны обменяться опытом. К примеру, меня приятно удивили уровень очистки воды, работа «Водоканала». У нас эта работа еще впереди. Таким образом, опыт Чувашии во многом полезен. Она продвинулась вперед по сравнению с другими субъектами страны, в том числе, в вопросах благоустройства.

Валерий Лидин, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области:

— Проблема патриотического воспитания была актуальна во все времена. Сегодня имеются агрессивные попытки Запада принижать роль советского народа в победе в Великой Отечественной войне. Поэтому мы придерживаемся национальных идей и патриотизма. Чувство патриотизма должно прививаться с самых юных лет. Нам интересен опыт патриотического воспитания в Чувашской Республике. Сегодня я услышал из уст Главы Чувашии, что в республике работа по патриотическому воспитанию даже в сложные 90-е годы не прерывалась, а военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок» проводились и проводятся сегодня. Это хороший пример.

Сегодня мы также имели прекрасную возможность познакомиться с реализацией программы экологической безопасности. Опыт Чувашии в этой сфере давно известен в положительном плане. Такую работу необходимо реализовывать во всех субъектах Российской Федерации. Тем более Президент страны объявил этот год Годом экологии. Я считаю, что опыт Чувашии заслуживает внимания и поддержки на федеральном уровне.

Владимир Невоструев, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики:

— Опыт Чувашии обязательно возьмем на вооружение. Молодцы, преуспели во всех направлениях: и водоотведение, и очистка воды, и бытовые отходы. Надо учиться у региона, брать пример. У нас тоже планы есть в этом направлении. В ближайшее время попрошу, чтобы министр природных ресурсов нашей республики тоже побывал в Чувашии. Нам надо принимать программу по утилизации бытовых отходов, необходимо заниматься этим вопросом.

Валерий Сухих, Председатель Законодательного Собрания Пермского края:

— В Чувашии, на мой взгляд, правильно решаются вопросы экологии. Этот год особый. Поэтому мы этим вопросам уделяем очень серьезное внимание. Я думаю, что в каждом городе есть свои особенности технологии переработки мусора. В Чувашии нам понравились комплексность, большая площадка. С первого шага и до последнего максимально используется вторичное сырье. И потом оно складируется, не загрязняя окружающую среду. Мне кажется, что в Чувашской Республике очень грамотный, профессиональный подход к созданию комфортных условий для проживания.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики