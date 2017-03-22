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Состоялась рабочая встреча Михаила Игнатьева с заместителями полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олегом Мельниченко и Игорем Паньшиным

24 марта состоялась рабочая встреча Михаила Игнатьева с заместителями полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олегом Мельниченко и Игорем Паньшиным, которые прибыли в республику для участия в XLIX заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Олег Мельниченко отметил, что Ассоциация законодателей объединяет всех представителей законодательных собраний ПФО. «Сегодня будет рассматриваться достаточно серьезный вопрос патриотического воспитания молодежи. Нам нужна молодежь креативная, патриотичная, нужна молодежь, которая связывает свое будущее с Россией», — сказал он.

Игорь Паньшин положительно отозвался о старте нового республиканского проекта — строительстве чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова. Он обратил внимание, что в будущем данная школа будет окружной. «Тот факт, что такие серьезные суммы предусмотрены региональным бюджетом, заслуживает большой благодарности. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич уделяет этому вопросу самое серьезное внимание», — подчеркнул заместитель Полпреда в ПФО.

Глава республики отметил, что сегодня утверждена «дорожная карта» по реализации проекта. К 1 сентябрю 2018 года объект будет сдан.

Отметим, Чувашия остается одним из немногих регионов страны, где юнармейские игры «Зарница» и «Орлёнок» проводятся без перерывов с 1968 года.

Еще одна важная тема повестки заседания — применение законодательства в области обращения с отходами производства и потребления. «Эта тема актуальна в Год экологии в России, который провозгласил Владимир Путин. Проекты по утилизации твердых бытовых отходов, реализованные на территории Чувашии, востребованы на федеральном уровне, представители регионов страны приезжают знакомиться с ними», — сказал Михаил Игнатьев. Отметим, сегодня Чувашия входит в пятерку самых экологически благополучных субъектов Российской Федерации. На принципах государственно-частного партнерства здесь создана инновационная комплексная система переработки и утилизации отходов, реализуются и другие значимые проекты.

Сегодня же состоялась встреча заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Паньшина с грантополучателями молодежного форума «iВолга». В мероприятии принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев. Молодые люди рассказали о дальнейшем продвижении основных идей грантов. Игорь Паньшин отметил, что в ПФО ежегодно выделяется 9 млн рублей на различные гранты.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

24.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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