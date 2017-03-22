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В Чебоксарах состоится XLIX заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа

24 марта в Чебоксарах состоится XLIX заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

В состав Ассоциации входят 14 законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

В работе Ассоциации также примут участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, члены Совета Федерации Вадим Николаев и Ильдус Ахметзянов, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, члены Кабинета Министров Чувашской Республики, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики,представители муниципальных образований, средств массовой информации и другие приглашенные.

Заседание будет вести координатор Ассоциации, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа создана в целях координации законотворческой деятельности субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, создания единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах российского общества.

Учредителями Ассоциации являются руководители законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Ассоциация координирует законотворческую деятельность субъектов Российской Федерации, входящих в ПФО заместители Полномочных представителей и сотрудники аппарата.

Повестка дня XLIX пленарного заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Программа пребывания участников XLIX заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа в г. Чебоксары Чувашской Республики 24 марта 2017 года.

Источник: Государственный Совет Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, Политика, .

24.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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