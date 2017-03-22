МИНИСТРА ПОДДЕРЖАЛА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

23 марта Глава Чувашии подписал Указ о назначении на должность министра здравоохранения Чувашской Республики Владимира Викторова.

Михаил Игнатьев отметил, что кандидатура Викторова на должность министра была рекомендована и поддержана медицинской общественностью Чувашии. «Вы успешный и эффективный менеджер, администратор. В медицине трудитесь более 25 лет. Заслуживает глубокого уважения ваша депутатская и общественная деятельность. Люди вам доверяют», – подчеркнул Глава Чувашии на встрече с новым министром.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что Президент России Владимир Путин ставит задачи по развитию здравоохранения, с тем чтобы пациенты могли получать качественные медицинские услуги. «Выделяем миллиарды рублей на развитие здравоохранения, привлекаем инвестиции, модернизируем больницы. Рассчитываем, что задачи, которые ставит перед нами руководство страны, будут успешно выполняться. Жители Чувашии должны почувствовать положительные изменения в системе здравоохранения республики», — подчеркнул руководитель региона. Владимир Викторов в свою очередь сообщил, что готов работать на результат, чтобы здравоохранение Чувашии оставалось одним из лучших в стране.

Отметим, впервые за двадцать с лишним лет Минздрав Чувашии возглавит представитель сильного пола. До этого министерством руководили исключительно женщины.