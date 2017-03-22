Уже не депутат

По представлению Канашского межрайонного прокурора досрочно прекращены полномочия депутата Собрания депутатов Канаша Ришата Ахметова.
Связано это с тем, что народный избранник летом прошлого года был признан виновным в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан. Вступившим в законную силу приговором суда ему назначено наказание в виде 20-тысячного штрафа.
По действующему законодательству об общих принципах организации местного самоуправления в РФ вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата глава Канаша – председатель городского Собрания депутатов обязан был вынести на рассмотрение депутатов горсобрания. Однако на момент прокурорской проверки этого не было сделано.
Вопрос о лишении Ахметова статуса депутата и досрочном прекращении его полномочий был внесен и рассмотрен на заседании собрания депутатов лишь после вмешательства межрайонного прокурора.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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