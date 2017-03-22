Главное, Новости Уже не депутат По представлению Канашского межрайонного прокурора досрочно прекращены полномочия депутата Собрания депутатов Канаша Ришата Ахметова.

Связано это с тем, что народный избранник летом прошлого года был признан виновным в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан. Вступившим в законную силу приговором суда ему назначено наказание в виде 20­-тысячного штрафа.

По действующему законодательству об общих принципах организации местного самоуправления в РФ вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата глава Канаша – председатель городского Собрания депутатов обязан был вынести на рассмотрение депутатов горсобрания. Однако на момент прокурорской проверки этого не было сделано.

Вопрос о лишении Ахметова статуса депутата и досрочном прекращении его полномочий был внесен и рассмотрен на заседании собрания депутатов лишь после вмешательства межрайонного прокурора.

Метки:



Метки: Главное Новости , . A A A