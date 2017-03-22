Заказ мимо кассы…

Чебоксарская фирма пострадала от мошенников, обманувших сотни предпринимателей по всей стране.

На электронный адрес одного из предприятий, специализирующихся на кассовом оборудовании, поступило предложение приобрести фискальные накопители по выгодной цене. В письме был указан телефонный номер московской фирмы.

Пообщавшись с неким «Владимиром Анатольевичем», так представился собеседник на том конце провода, предприниматель из Чебоксар решил заказать десять аппаратов на 62 тысячи рублей.

Его не смутило, что требовалось заранее перевести всю сумму на расчетный счет продавца. Деньги были переведены, но товар в столицу Чувашии так и не прибыл.

После безуспешных попыток связаться с поставщиком наш земляк решил проштудировать Интернет, чтобы узнать побольше о «кинувшей» его фирме. Что вообще­-то, по логике вещей, следовало сделать до перевода довольно значительной суммы.

Изучив, наконец, отзывы, пострадавший обнаружил, что московское ООО с красивым названием на самом деле обычная «пустышка» и обманутых мошенниками бизнесменов по всей стране пруд пруди.

В настоящее время УМВД России по городу Чебоксары проводит по данному факту проверку.