Главное Неутомимый летописец города «СОВЕТСКАЯ ЧУВАШИЯ» ПОМОГАЛА СТРОИТЬ И ЖИТЬ Для легендарного репортера «Советской Чувашии» Петра Кольцова рабочий день, как правило, заканчивался глубоко за полночь. К утру от собственного корреспондента газеты по Новочебоксарску в редакции ждали свежих новостей с ударных строек только-только зарождавшегося города-спутника.

Первые жилые дома, строительство ГЭС, химкомбината, важных промышленных и социальных объектов – не было ни одной стройки в городе, на которой не побывал бы корреспондент Кольцов. Главного летописца Новочебоксарска, как его часто называют, хорошо знали в трудовых бригадах и в кабинетах руководителей всех рангов. Подчас даже «наверху» признавали, что собкор «Советской Чувашии» владеет информацией о происходящем на стройках лучше, чем некоторые должностные лица. ИЗ ДОСЬЕ

Петр Гурьевич Кольцов родился 23 июля 1926 года в деревне Полевые Пинеры Яльчикского района. Участник Великой Отечественной войны (1943–1945). После окончания Московского образцового военного училища имени Менжинского руководил высокогорной погранзаставой на советско-иранской границе. В 1958 году окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета. В «Советской Чувашии» проработал почти 30 лет (1958–1960, 1961–1986). Работал в радиокомитете при Совете Министров ЧАССР, внештатным корреспондентом газеты «Советская Россия», публиковался в газете «Правда». Член Союза журналистов СССР, России.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «Георгий Жуков», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». Участник двух парадов на Красной площади в Москве. Отмечен множеством Почетных грамот, в том числе Благодарностью Главы Чувашии в 2014 году. БЫЛ У ИСТОКОВ

«Этого города еще нет на географических картах. Нет даже его названия. Есть пока три строительные площадки, два общежития, контора строительного управления да небольшой отряд строителей. «Не дать ли ему имя Коммунистический?» – мечтают проектировщики. Гордое имя. Как знать, может и будет такой город». Небольшая заметка в «Советской Чувашии» от 31 декабря 1960 года с такими строками была одной из первых в газете о молодом городе, заложенном неподалеку от Чебоксар. А уже совсем скоро материалы из строящегося города запестрели в газете. Подпись под ними была одна и та же – П. Кольцов.

Фамилия автора не сходила с газетных полос вплоть до середины 80-х годов. Его многочисленные материалы выходили под хорошо знакомыми читателям рубриками «На всесоюзных ударных стройках», «На строительстве химкомбината», «На подступах к Чебоксарской ГЭС», «На стройках Новочебоксарска», «Ведущие пятилетки». Люди с упоением читали «живые» сообщения неутомимого собкора «Советской Чувашии» Петра Кольцова. Из них они узнавали названия цехов и корпусов новых заводов, имена экскаваторщиков, механизаторов, строителей, поднимавших новый город, жили их заботами и тем самым ощущали свою сопричастность к важным событиям, происходившим в республике. ОСНОВАТЕЛЬ ПИШУЩЕЙ ДИНАСТИИ

В семье Петра Кольцова насчитывается сразу три поколения журналистов. Дочь Лариса и ее супруг Борис Максимовы работают в пресс-службах, а внучка Алла Максимова – корреспондент газеты «Грани». ТЕМА НАШЛА САМА

…Факультетов журналистики было тогда в стране всего пять. Выпускнику журфака Уральского госуниверситета Петру Кольцову уже уготовили место замредактора в «районке» Свердловской области, но молодой человек хотел вернуться на родину, в Чувашию. Он прямо из Свердловска позвонил редактору «Советской Чувашии» и попросил, чтобы на него прислали вызов на перераспределение в Чувашию. Так он и стал работать в родной республике.

В новочебоксарскую тему Петр Кольцов попал, будучи корреспондентом отдела промышленности. Начинал с нескольких небольших заметок со стройплощадок и незаметно для себя с головой ушел в комсомольские стройки. «Я гордился тем, что причастен к рождению нового города, – вспоминает Петр Гурьевич. – На моих глазах закладывались Чебоксарская ГЭС, первые колышки многих промышленных предприятий, в том числе и завода промышленных тракторов в столице, строились первые жилые дома. Помню, первые дома в Новочебоксарске были 4-этажные. Начиналось все с улицы Коммунистической, потом появилась улица Жени Крутовой. Прикипел душой к городу быстро. Да и как иначе, если каждый день видишь, как он растет, хорошеет. Не передать словами мою радость, когда постепенно улицы города стали заполняться молодыми родителями с колясками».

Большую часть дня Петр Кольцов проводил в Новочебоксарске. Ему даже выделили небольшую комнатку на первом этаже здания горисполкома под корреспондентский пункт, чтобы материалы со стройплощадок поскорее попадали в номер. Иногда удавалось воспользоваться редакционным «уазиком», особенно, если требовалось срочно раздобыть какие-то сведения в районе. Помимо ударных строек журналист готовил материалы из многих уголков республики.

Но именно ГЭС на долгие годы стала его коронной темой. Он знал всех начальников, бригадиров, строителей, обедал за одним столом с рабочими. На стройках его принимали за своего, а руководители никогда не отказывали в информации.

Ветеран признается, что работы всегда хватало. Строительство ГЭС было очень масштабным, настоящей стройкой века. В нем принимали участие строители из многих советских республик. Активно освещалось оно и во всесоюзных газетах, журналисты которых нередко напрямую обращались за последней информацией к Петру Кольцову, зная, что более надежного и осведомленного источника не найти.

Однажды, рассказывает журналист, на стройку приехал фотокор Агентства печати «Новости» Войтенко. Кольцов провел его по будущей ГЭС, показал, как движется работа. Гость сделал множество снимков объекта, запечатлел работников, попал в кадр и сам Петр Кольцов. «Смотрю, через какое-то время в «Известиях» выходит снимок: вместе с другими рабочими я от радости подбрасываю в воздух шапку. Причем я оказался на переднем плане, да еще с улыбкой до ушей», – смеется Петр Гурьевич.

РАБОТА СУТКИ НАПРОЛЕТ

Несколько лет собкор Кольцов сам был в числе авторов центральных изданий. Так, почти четыре года он совмещал работу в «Советской Чувашии» с должностью внештатного корреспондента газеты «Советская Россия». В определенное время несколько раз в неделю в его рабочем кабинете раздавался звонок из Москвы, и он по телефону передавал в «Советскую Россию» свои заметки и информацию из Чувашии.

А однажды от чувашского внештатника неделю не было никаких сообщений. Через какое-то время к Кольцову позвонил сам редактор «Советской России» и поинтересовался его делами. Узнав, что чебоксарец вынужден по утрам бежать из дома в редакцию, чтобы успеть передать материал, главный редактор связался с Чувашским обкомом партии и распорядился провести телефон прямо в квартиру Кольцова. Аппарат в квартире появился в тот же день. Провода провели прямо с крыши соседнего обкомовского дома, в котором проживала партийная элита. «Надо мной в редакции даже подшучивали, мол, на кого работаешь – на «Советскую Чувашию» или «Советскую Россию», – с улыбкой говорит ветеран печати. – Я отвечал: на Советский Союз».

Востребованность в нескольких изданиях требовала от Кольцова напряженной, подчас титанической работы. Частенько приходилось писать дома, по ночам. «Я закрывался на кухне и строчил. Случалось, к утру целую подборку нужно было подготовить. В те времена редакция выпускала приложение небольшого формата «Советская Чувашия» на ударных стройках». Оно распространялось прямо на объектах, в основном в рабочих столовых, – делится Петр Гурьевич. – Домашние хорошо знали: отвлекать меня в такие моменты запрещалось. Работал в клубах табачного дыма, хоть топор вешай. Супруга Алина Борисовна, бывало, зайдет и, разгоняя дым руками, говорит: уф, тут где-то мой муж должен быть. Очень не любила это дело. Не скажу, что писалось легко, но работал с удовольствием».

Свои силы Петр Кольцов попробовал и на радио. Но, несмотря на то, что там платили почти в два раза больше, чем в газете, у микрофона не задержался. «Мне казалось обидным: твое выступление по радио могли и не услышать. А ведь целый день приходилось бегать, собирать информацию. Будто в воздухе все старания улетучивались. В газете не так. Статью можно прочитать в любое время и в любом месте. И я возвратился в редакцию».

Впрочем, Петра Кольцова уговаривали даже пойти на ответственную работу в Совет Министров, но журналист опять-таки выбрал газету – очень любил свое дело.

НА ПРИЕМЕ У КОСМОНАВТОВ

Одними из самых ярких собкоровских воспоминаний Петр Гурьевич называет визиты в Новочебоксарск Андрияна Николаева. Приезжая в Чувашию, космонавт-3 не упускал возможности встретиться с гэсстроевцами. С Андрияном Григорьевичем журналист был хорошо знаком, и не только по рабочим поездкам, – в Чебоксарах они жили по соседству.

Однажды ему удалось попасть на закрытый банкет по случаю приезда в Чебоксары новоиспеченной четы космонавтов. Свободных мест за щедро накрытым столом в зале не оказалось, но Кольцов не растерялся и сел аккурат напротив Андрияна Николаева и Валентины Терешковой. Андриян Григорьевич сразу же узнал журналиста и по-доброму его поприветствовал. «Я невольно наблюдал за супругами. Андриян остался таким же душевным, простым человеком, а в Валентине сразу чувствовался характер». А на следующий день супруги поехали в Новочебоксарск: побывали на химкомбинате, прошлись по городу, пообщались с жителями. Поговаривают, что после того приезда одной из улиц в городе решено было присвоить имя Валентины Терешковой».

…После выхода на пенсию летописец Новочебоксарска стал реже бывать в городе, в котором так ярко проявился его журналистский талант. Однако до сих пор продолжает активно интересоваться, чем сейчас живет Новочебоксарск, у истоков которого когда-то стоял. Жаль только, немного с грустью замечает Петр Гурьевич, что не зовут его в последнее время в Новочебоксарск. Вот и на полувековой юбилей города не пригласили… И тут же добавляет: хорошо, что город развивается, меняется. А значит, его дело живет. Фото из архива Петра Кольцова

? Как и многие сотрудники редакции в те годы, Петр Кольцов за плечами имел фронтовое прошлое.

? Рядовая корреспондентская работа для Петра Кольцова была интереснее и ближе, чем предложенная должность в Совете Министров республики.

