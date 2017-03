Комментарии Александр. on «Путь Ермака» – через Чувашию Кузьма Захаров Кириллович on Цитата номера Милов on Не все хотят переселяться из «аварийного» жилья Аноним on Не все хотят переселяться из «аварийного» жилья александр on Не все хотят переселяться из «аварийного» жилья александр on Не все хотят переселяться из «аварийного» жилья зоя on «Побольше бы нам таких клиентов!» Главное Каждый оставил свой след СРЕДИ РЕДАКТОРОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ БЫЛИ УРОЖЕНЦЫ МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ За столетнюю историю нашей газеты ее возглавляли около тридцати человек. Кто-то руководил изданием полтора десятка лет, кому-то довелось стоять у руля коллектива два-три месяца. Особенно часто менялись редакторы в трудные и сложные 30-е и 40-е годы. По-разному сложились их судьбы, но каждый оставил свой след в летописи газеты.

На своих страницах мы уже рассказали о первых редакторах, познакомили читателей с наиболее колоритными руководителями, с теми, о ком нашли в архивах любопытные сведения, воспоминания современников, коллег или с кем довелось встречаться автору этих строк. В редакционной папке есть еще несколько очерков о наших руководителях. Сегодня представляем читателям биографии четырех журналистов, в разное время руководивших газетой. Арон Менделевич ГЛУХОВСКИЙ (1899–1971)

Уроженец местечка Вижна Слуцкого уезда Минской губернии Арон Глуховский окончил реальное училище в городе Речица. Он рано включился в революционные события, проходившие в Белоруссии. Вступил в комсомол, стал одним из активистов, избирался в руководящие органы. Активная жизненная позиция, высокая образованность привели его в зарождающуюся комсомольскую, а затем в партийную печать. Начинал в родной Белоруссии, а потом по направлению партии трудился в Узбекистане и Таджикистане.

В 1932 году судьба забросила Арона Менделевича в молодую Чувашскую автономную республику. Здесь его назначили редактором республиканской газеты «Красная Чувашия». Поработав в этой должности два года, Арон Глуховский оставил о себе хорошую память. Он многое сделал для подготовки местных журналистских кадров. Добрым словом вспоминали о нем ветераны газеты А. Студенецкий, В. Станюков, М. Ижеев и другие коллеги, кому довелось с ним поработать.

В июне 1934 года Арон Менделевич снова уехал в Таджикистан. К сожалению, там он был репрессирован и сослан в Магадан. После реабилитации вернулся к журналистской работе. А когда началась Великая Отечественная война, ушел защищать Родину. Воевал с первого до последнего дня. После демобилизации продолжил журналистскую деятельность все в том же Таджикистане. Тимофей Аркадьевич АХАЗОВ (1907–1979)

Видный чувашский партийный и государственный деятель Тимофей Ахазов родился в деревне Чагаси Цивильского уезда (теперь Канашский район). Трудовую деятельность начал в 1922 году делопроизводителем и статистиком Новомамаевского волостного исполкома Шихазанского района. Потом – на комсомольской и профсоюзной работе.

После окончания Нижегородского краевого коммунистического университета, а затем Горьковского института марксизма-ленинизма был направлен на партийную работу – заведующим культурно-пропагандистским отделом Чебоксарского горкома ВКП(б). В 1938 году Тимофея Аркадьевича назначили ответственным редактором газеты «Красная Чувашия». Правда, задержался он здесь ненадолго. Через год с небольшим Ахазова, как перспективного партийного работника, избрали секретарем обкома ВКП(б). В 1942 году он стал третьим, потом вторым секретарем, а в ноябре 1948 года – первым секретарем Чувашского обкома ВКП(б).

Тимофей Аркадьевич внес огромный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры республики.

Свою плодотворную деятельность он успешно продолжил на посту Председателя Президиума Верховного Совета Чувашской АССР – на эту должность Тимофей Ахазов был избран в марте 1957 года. Здесь он проработал до выхода на пенсию в ноябре 1967 года, одновременно являясь заместителем Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1966 году временно исполнял обязанности Председателя Президиума этого высшего органа России.

После выхода на пенсию Тимофей Аркадьевич работал заведующим отделом истории Чувашского научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики. Его многогранный и плодотворный труд отмечен орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, многими медалями. Он занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Именем Ахазова названа одна из улиц северо-западного района столицы республики. Александр Андреевич СЫСИН (1913–1998)

В редакцию газеты «Советская Чувашия» Александр Сысин пришел, имея за плечами богатый жизненный и журналистский опыт.

Родился он в селе Степное нынешней Челябинской области. Окончил ветеринарный техникум и газетное отделение Высшей партийной школы при ЦК КПСС. С журналистикой связал свою жизнь в 1932 году – начал работать заведующим отделом комсомольской жизни в Троицкой городской газете «Вперед». Потом трудился заведующим производственным отделом газеты «Магнитогорский комсомолец», заведующим отделами культуры и советской торговли газеты «Магнитогорский рабочий», заведовал промышленным отделом городской газеты «Большевистское слово» (г. Златоуст).

В 1944 году Сысина назначили редактором газеты «Магнитогорский рабочий», а через три года – редактором Новосибирской областной газеты «Советская Сибирь».

В 1954 году ЦК КПСС принял достопамятное постановление о недостатках в работе в газете «Советская Чувашия» с оргвыводами: от своих обязанностей был освобожден редактор С. Карташов. Для кадрового укрепления в Чувашию был направлен редактором Александр Сысин. По рассказам ветеранов печати, «варяга» встретили не очень приветливо. Тем не менее, опять же по воспоминаниям, Александр Андреевич за четыре года своего редакторства немало сделал для повышения уровня газеты и укрепления ее кадрами. В 1958 году он вынужден был уехать из Чебоксар. До выхода на пенсию в 1974 году трудился в областной газете «Челябинский рабочий» собственным корреспондентом, заведующим отделом, был членом редколлегии…

В середине 80-х годов журналистские пути привели меня в Челябинск. С помощью местных коллег удалось разыскать Александра Андреевича. Он вместе с женой встретил меня очень радушно. Наш бывший редактор обстоятельно рассказал о работе в Чувашии, о чувашских коллегах, обо всех вспоминал только по-доброму.

В некрологе, опубликованном 1 октября 1998 года в газете «Южноуральская панорама», отмечалось, что «Александр Андреевич в памяти читателей и в памяти всех газетчиков останется скромным, отзывчивым человеком и высококвалифицированным журналистом». Давид Иванович АБАШЕВ (1922–1981)

Партийный, государственный деятель, журналист Давид Абашев прожил сравнительно короткую, но яркую жизнь. Все, кто был знаком с Давидом Ивановичем, отмечали его обаяние, доброжелательное отношение к людям, умение выслушать каждого. Он начисто был лишен так называемого комчванства, какой бы высокий пост ни занимал. Со всеми мог разговаривать на равных, и каждый его собеседник видел в Давиде Ивановиче внимательного слушателя и участливого товарища…

Родился Давид Абашев в селе Богатырево нынешнего Цивильского района. В 1940 году окончил Цивильское педагогическое училище и сразу же был призван в армию. Служил командиром отделения в понтонно-мостовом батальоне. Там он и встретил начало войны. В качестве начальника радиостанции воевал на Южном, Северо-Кавказском, 1-м Белорусском и других фронтах, награжден несколькими медалями.

После демобилизации в 1946 году работал пропагандистом, заведующим сектором пропаганды Чувашского обкома ВКП(б), заведующим отделом пропаганды Чебоксарского горкома и обкома партии, одновременно был редактором «Блокнота агитатора». В 1959 году Давида Абашева назначили редактором газеты «Советская Чувашия». Хотя он проработал в этой должности всего два года, оставил добрую память о себе в коллективе редакции и вообще в журналистском сообществе. Давид Иванович не порывал связей с газетой до конца своих дней, работая секретарем Чебоксарского горкома КПСС, а особенно будучи секретарем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1975–1981 годы).

Давид Абашев был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» (дважды), медалями. Мужское лицо газеты

На этом снимке, сделанном в 60-х годах прошлого века – два человека, в разные годы возглавлявшие «Советскую Чувашию»: Матвей Семенов (крайний слева в первом ряду) и Давид Абашев (в этом же ряду – второй справа). Но примечательна фотография не только редакторским составом. В те годы журналистика считалась мужской профессией. И «СЧ», конечно, не была исключением. Женщины на снимке – Нина Полянская, Юлия Григорьева, Зоя Григорьева (в центре во втором ряду), Нинель Ургалкина (первый ряд) и другие составляли в редакции прекрасное меньшинство.

Доминировал сильный пол и в собкоровской сети. Александр Мещанкин (на снимке крайний справа в верхнем ряду), был тогда собственным корреспондентом «СЧ» по Алатырскому району, а Александр Казаков (в первом ряду, в гимнастерке) – по Шумерлинскому. В этой гимнастерке, вспоминает Нина Полянская, он всегда приходил в редакцию, иной одежды не признавал.

Представительный человек в центре последнего ряда (в очках) – Василий Бурков. Он ушел из редакции на фронт, прошел всю войну, но не любил о ней много рассказывать. И другие фронтовики – Алексей Муллин (второй справа в верхнем ряду), Михаил Ижеев, Анатолий Никонов (во втором сверху ряду – второй и четвертый справа) тоже были скромные люди, о своих подвигах много не говорили… Владимир ЖЕБИТ

