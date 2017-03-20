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В Чувашии ситуация на рынке жилищного строительства остается стабильной

Cитуация на рынке жилищного строительства, в том числе на рынке долевого строительства, была обсуждена в ходе еженедельного совещания Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов проинформировал, что показатели ввода жилья в текущем году ожидаются на уровне прошлого года. «Планируется, что в 2017 году будут введены в эксплуатацию не менее 630 тыс. кв. метров общей площади жилья», — озвучил он.

По данным министра, с привлечением средств участников долевого строительства в регионе строятся 114 жилых объектов 76 организациями-застройщиками. Наибольшее их количество сконцентрировано в Чебоксарах и Новочебоксарске.

В сводном перечне проблемных объектов долевого строительства числится один объект — 130-квартирный жилой дом по адресу г. Чебоксары, проспект 9-й Пятилетки, позиция 3. По информации Минстроя Чувашии, работы здесь продолжаются. В настоящее время завершается отделка подъездов, решаются вопросы по врезке к сетям инженерно-технического обеспечения и благоустройству территории. «Ввод жилого дома планируется на апрель», — отметил Владимир Михайлов.

«Отслеживайте эти вопросы. Всю исходно-разрешительную документацию выдают муниципальные образования», — подчеркнул Михаил Игнатьев. Глава Чувашии обратил внимание, что властям нельзя занимать наблюдательную позицию и допускать повторения ситуации с появлением обманутых дольщиков.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2010 года в регионе было 794 «обманутых дольщика». Михаил Игнатьев и команда Правительства Чувашии сделали все, чтобы пострадавшие от недобросовестных застройщиков получили новое жилье.

Отметим, в Чувашии ведется постоянная работа по заблаговременному формированию земельных участков под жилищное строительство, упрощению административных процедур, сокращению сроков предоставления разрешительных документов. Сегодня отрасль обеспечена земельными участками на пять лет вперед. У строителей есть задел для работы на ближайшие годы.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

20.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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