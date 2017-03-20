Спасатели рекомендуют любителям подледного лова завершить сезон зимней рыбалки

С каждым днем весны выходить на лед застывших рек и озер становится все рискованнее. Сотрудники экстренных служб настоятельно рекомендуют любителям подледного лова завершить этот сезон и более не искушать судьбу: в случае беды помощь может попросту не успеть.

Чтобы предупредить ЧП на водоемах в опасный период, сотрудники МЧС России в Чувашии участили проведение профилактических рейдов. Патрульные группы сейчас обследуют места массового выхода людей на лед по всей республике.

Инспекторы ГИМС предупреждают рыбаков об опасности и объясняют им, как вести себя, оказавшись в экстремальной ситуации. Все эти правила подробно изложены и в печатных памятках, которые спасатели вручают каждому.

МЧС России напоминает: при плюсовой температуре, которая держится более трех дней кряду, прочность льда снижается на четверть. Особенно хрупким становится он возле стоков и в местах с быстрым течением. Выход людей на тонкий лед крайне ОПАСЕН!

Случайно попав на непрочный лед, необходимо немедленно вернуться на берег. Идти нужно по своему же следу, скользящими шагами, широко расставив ноги и не отрывая их от поверхности, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.

При провале, первым делом, надо освободиться от верхней одежды и обуви, а затем самостоятельно попробовать выбраться на твёрдый лед.

Не следует наваливаться всей тяжестью тела на кромку полыньи, которая будет обламываться всё больше. Надо постараться спокойно опереться локтями об лёд, перевести тело в горизонтальное положение и, поворачиваясь на спину, выбраться из пролома.

При оказании помощи провалившемуся человеку следует лечь на лед, раскинув руки и ноги в стороны, подползти к полынье на безопасное расстояние и подать утопающему веревку, шарф, коловорот или другой предмет, помочь выбраться на крепкий лед.

Источник: Главное управление МЧС России по Чувашской Республике