Минкультуры Чувашии и Комитет по культуре и искусству Мурманской области будут развивать сотрудничество в культурной сфере

18 марта в Правительстве Мурманской области состоялась рабочая встреча первого заместителя Губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина с Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым, в которой принял участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев.

Участники встречи обсудили социально-экономическое развитие регионов и перспективы дальнейшего сотрудничества. Между Правительством Мурманской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Напомним, 17-18 марта делегация Чувашской Республики с официальным визитом находилась в Мурманской области. В составе делегации, которую возглавил Глава Чувашии, были заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, министр культуры Чувашии Константин Яковлев и другие официальные лица.

В первый день визита в Мурманской области побывали и творческие коллективы Чувашии. Фолк-группа «Ярды» (руководитель — народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина) и фолк-группа «Дуняша Style» поздравили моряков, военнослужащих, проходящих срочную службу и службу по контракту в российской армии, земляков с профессиональным праздником — Днем моряка-подводника.

Министр культуры Константин Яковлев встретился с председателем Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергеем Ершовым. Было отмечено, что регионы не первый год связывают дружеские отношения. Также две стороны обсудили перспективы развития дальнейших культурных связей между регионами. В частности, рассмотрена возможность проведения обменных гастрольных туров театральных учреждений области и республики. Министр пригласил творческие коллективы области принять участие в юбилейном XXV Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России» и на Дне Республики в июне этого года. Константин Геннадиевич выразил надежду, что подписанное Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Правительством Мурманской области, даст новый импульс сотрудничеству.

В ходе визита министр также провел встречу с представителями Мурманской региональной общественной организации «Чувашское культурное общество «Чувашский край». Председатель объединения Валериан Гаврилов рассказал об основных направлениях возглавляемого им общества и поделился планами на будущее. На встрече также обсуждены вопросы укрепления международных культурных связей, сохранения и развития чувашской национальной культуры и родного языка, национально-культурного развития чувашской диаспоры Мурманской области. Самым активным землякам министр вручил благодарственные письма Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Кроме того, чувашская делегация приняла участие в церемонии открытия 83-го международного Праздника Севера.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики