ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
20:09 17.03.2017
Депутаты Госсовета Чувашии одобрили кандидатуру нового прокурора республики
17:12 20.03.2017
Чувашские роботехники стали первыми в номинации «Лучшее исследование» на IX Всероссийском фестивале «РобоФест 2017»
15:36 20.03.2017
На дорогах Чувашии появится автоматическая система весогабаритного контроля
15:08 20.03.2017
В 2017 году в Чувашии создадут около 2 тысяч новых рабочих мест
14:33 20.03.2017
На первенстве Поволжья по женской вольной борьбе сборная Чувашии завоевала 18 медалей
14:02 20.03.2017
В Чувашии ситуация на рынке жилищного строительства остается стабильной
12:16 20.03.2017
Спасатели рекомендуют любителям подледного лова завершить сезон зимней рыбалки
11:58 20.03.2017
Минкультуры Чувашии и Комитет по культуре и искусству Мурманской области будут развивать сотрудничество в культурной сфере
18:18 19.03.2017
Михаил Игнатьев и олимпийские чемпионы Александр Тихонов и Владимир Воронков приветствовали участников Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Весенняя капель» памяти Н.А. Михайлова
14:16 19.03.2017
Чувашия укрепляет шефские связи с Северным флотом
18:14 18.03.2017
Михаил Игнатьев: потенциал экономических и культурных взаимоотношений между Мурманской областью и Чувашией очень высок
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
Минкультуры Чувашии и Комитет по культуре и искусству Мурманской области будут развивать сотрудничество в культурной сфере

18 марта в Правительстве Мурманской области состоялась рабочая встреча первого заместителя Губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина с Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым, в которой принял участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев.

Участники встречи обсудили социально-экономическое развитие регионов и перспективы дальнейшего сотрудничества. Между Правительством Мурманской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Напомним, 17-18 марта делегация Чувашской Республики с официальным визитом находилась в Мурманской области. В составе делегации, которую возглавил Глава Чувашии, были заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, министр культуры Чувашии Константин Яковлев и другие официальные лица.

В первый день визита в Мурманской области побывали и творческие коллективы Чувашии. Фолк-группа «Ярды» (руководитель — народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина) и фолк-группа «Дуняша Style» поздравили моряков, военнослужащих, проходящих срочную службу и службу по контракту в российской армии, земляков с профессиональным праздником — Днем моряка-подводника.

Министр культуры Константин Яковлев встретился с председателем Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергеем Ершовым. Было отмечено, что регионы не первый год связывают дружеские отношения. Также две стороны обсудили перспективы развития дальнейших культурных связей между регионами. В частности, рассмотрена возможность проведения обменных гастрольных туров театральных учреждений области и республики. Министр пригласил творческие коллективы области принять участие в юбилейном XXV Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России» и на Дне Республики в июне этого года. Константин Геннадиевич выразил надежду, что подписанное Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Правительством Мурманской области, даст новый импульс сотрудничеству.

В ходе визита министр также провел встречу с представителями Мурманской региональной общественной организации «Чувашское культурное общество «Чувашский край». Председатель объединения Валериан Гаврилов рассказал об основных направлениях возглавляемого им общества и поделился планами на будущее. На встрече также обсуждены вопросы укрепления международных культурных связей, сохранения и развития чувашской национальной культуры и родного языка, национально-культурного развития чувашской диаспоры Мурманской области. Самым активным землякам министр вручил благодарственные письма Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Кроме того, чувашская делегация приняла участие в церемонии открытия 83-го международного Праздника Севера.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

20.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Где ты, «Юность»?

Павел ГАЛОЧКИН, журналист

Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 76 queries in 0,497 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев