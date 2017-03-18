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    Главное, Лента новостей
    Михаил Игнатьев и олимпийские чемпионы Александр Тихонов и Владимир Воронков приветствовали участников Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Весенняя капель» памяти Н.А. Михайлова

    19 марта на лыжной базе Спортивной школы имени А.И. Тихонова Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в церемонии открытия XXIII традиционных Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Весенняя капель» памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашской Республики Николая Алексеевича Михайлова.

    Глава Чувашии со словами благодарности обратился к спортсменам и организаторам состязаний за приверженность спорту и его популяризацию. Михаил Игнатьев отметил, что спорт закаляет характер, развивает лидерские качества, помогает добиваться успеха во всех сферах жизни. «В соревнованиях победит сильнейший. Желаю всем участникам соревнований положительных эмоций, спортивного азарта и новых побед», — также сказал Глава республики.

    Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР по биатлону  Александр Тихонов  отметил, что лыжный спорт – один из самых сложных. «Это неимоверный труд. Тем ценнее победы и достижения!» — констатировал он. Прославленный чемпион поздравил жителей Чувашии с успехом биатлонистки Татьяны Акимовой, которая завоевала «бронзу» чемпионата мира по биатлону в составе смешанной эстафетной команды России. Он выразил уверенность в том, что она достойно выступит и на приближающихся Олимпийских играх.

    Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион СССР Владимир Воронков обратил внимание на то, что Глава Чувашии Михаил Игнатьев сам регулярно занимается лыжным спортом, вносит весомый вклад в развитие спорта и пропаганду здорового жизни. В республике на самом высоком уровне проводятся соревнования самого различного уровня. Так, 18 ноября в городе Канаш прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы олимпийского чемпиона В.П. Воронкова и Заслуженного тренера России В.Я. Григорьева. Владимир Воронков  выразил уверенность в том, что спортсменов республики впереди ожидают большие достижения.

    Участники состязаний поделились своими эмоциями и впечатлениями. Чебоксарец Влад Иванов рассказал, что участвует в лыжных гонках «Весенняя капель» не впервые. «В прошлом году соревновался в гонках на 30 километров, занял пятое место, в этом году постараюсь улучшить свой результат. Люблю спорт, он вдохновляет и мотивирует меня», — сказал он.

    Спортсмен из Марий Эл Алексей Ерошкин в прошлом году в марафоне на 50 километров занял первое место.«Буду бороться за победу и в этом году. Трасса здесь интересная, соревнования обещают быть захватывающими», — сказал он.

    В рамках соревнований прошли чемпионат и первенство Чувашской Республики по лыжным гонкам. Состоялись гонки на 15, 30, 50 километров у мужчин и 10, 15, 30 километров у женщин. Отметим, впервые соревнования по лыжным гонкам «Весенняя капель» проводились в 1994 году. Из года в год растет число и география их участников.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    19.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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