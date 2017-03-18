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    Главное, Лента новостей
    Чувашия укрепляет шефские связи с Северным флотом

    18 марта официальная делегация Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым посетила город воинской славы Полярный — главную военную базу Северного флота в Мурманской области.

    Как отметил заместитель командующего Кольской флотилии разнородных сил Краснознаменного Северного флота Александр Пешков, военнослужащие из Чувашии зарекомендовали себя достойными моряками. «Сейчас на кораблях и подводных лодках в Мурманской области служат сотни ребят из Чувашской Республики. Служат ответственно, честно и верно. Кроме того, мы активно сотрудничаем в направлении шефских связей. При содействии Михаила Игнатьева более ста человек из Чувашии сегодня служат на авианосце «Адмирал Кузнецов», в составе флотилии есть боевой корабль «Ядрин»», –  сказал Александр Пешков.

    В Полярном Михаил Игнатьев посетил боевую подводную лодку, провел встречу с  военнослужащими – земляками, командным составом флотилии и экипажем гвардейского базового тральщика «Ядрин».

    Отметим, гвардейский базовый тральщик «Ядрин» входит в состав 7-ой гвардейской Краснознаменной бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота и выполняет задачи по противоминному обеспечению ударных сил флота. На протяжении 16-ти лет над кораблем шефствует администрация г. Ядрин. В настоящее время на тральщике проходят военную службу по контракту два уроженца Чувашии: матрос Александр Колосов из Батыревского района республики и главный старшина Сергей Трофимов из Ядрина.

    «Для экипажа приезд первых лиц республики – знаковое событие. Связь с малой родиной для нас не пустые слова. Поэтому внимание Главы Чувашии к нам, к нашей работе очень важно и накладывает на нас дополнительную ответственность. Кроме того, Михаил Васильевич привез с собой видеообращения от наших родителей. Это очень дорогой подарок», – подчеркнул Сергей Трофимов.

    «Такая работа, такое взаимодействие с вооруженными силами — важная и почетная миссия. Значимость защитника Отечества сегодня трудно переоценить. В свою очередь Правительство Чувашской Республики будет и дальше оказывать всяческую поддержку нашим солдатам, флотилии в целом в этом нелегком ратном труде», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

    На встрече с командующим Кольской флотилии разнородных сил Краснознаменного Северного флота, вице-адмиралом Олегом Голубевым обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в вопросах патриотического воспитания молодежи. В дни пребывания в Мурманской области делегации из Чувашии в Полярном на стажировке находились трое ребят-кадет из республики.

    Как отметил Олег Голубев, такая работа в дальнейшем будет проходить на системной основе. «Сегодня я могу официально заявить, что у Чувашской Республики есть верное надежное плечо в лице Кольской флотилии. Наверное, повторюсь, но военнослужащие из Чувашии имеют здесь большой, подчеркну, заслуженный авторитет. Мы с готовностью и удовольствием будем откликаться на инициативы по совместной работе. Кроме того, есть возможность приезда наших военнослужащих – ваших уроженцев  – в республику в рамках программ по патриотическому воспитанию», – сказал командующий.

    Также в Полярном, накануне профессионального праздника Дня моряка-подводника, который традиционно отмечается 19 марта, Михаил Игнатьев, члены делегации республики, командный состав Кольской флотилии и руководители муниципалитета возложили цветы памятнику погибшим морякам-подводникам.

     

     

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    19.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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