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Михаил Игнатьев: потенциал экономических и культурных взаимоотношений между Мурманской областью и Чувашией очень высок
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    Главное, Лента новостей
    Михаил Игнатьев: потенциал экономических и культурных взаимоотношений между Мурманской областью и Чувашией очень высок

    18 марта в Правительстве Мурманской области состоялась рабочая встреча первого заместителя Губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина и Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. В ходе беседы были обсуждены социально-экономическое развитие регионов, перспективы дальнейшего сотрудничества, реализации ряда совместных проектов.

    Было отмечено, что регионы связывает давняя история взаимоотношений. В первые годы после основания Мурманска здесь проживали 8 представителей Чувашии. «Сегодня в Мурманской области проживает около 4 тысяч чувашей. Действует сильная национальная культурная организация, кроме того, мы заинтересованы в развитии с вами экономических взаимоотношений», –  сказал Алексей Тюкавин.

    «Важно и значимо, что наши земляки комфортно чувствуют себя на Мурманской земле. За это я благодарю руководство региона. В свою очередь, мы видим возможности динамичного развития сотрудничества для решения общей задачи – повышения качества жителей наших регионов», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

    Алексей Тюкавин пригласил Михаила Игнатьева принять участие в Мурманской международной деловой неделе, которая традиционно проходит в ноябре.

    В ходе встречи состоялось подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики. «Выражаю уверенность, что подписание Соглашения будет содействовать укреплению сотрудничества между регионами, развитию взаимовыгодных связей и появлению новых возможностей для совместной кооперации. У нас есть предметный интерес к продукции, которую выпускают в Чувашии. Добывающая промышленность нуждается в тяжелой технике, модернизация электро- и теплового хозяйства требует решений в области электротехники. Это только ряд направлений сотрудничества, которые мы готовы обсуждать уже сегодня», – отметил Алексей Тюкавин.

    «Очень важно, что мы находим инструменты для взаимодействия, потому что перенимать лучшие практики и внедрять их на своей территории – лучше, чем, как говорится, изобретать велосипед», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

    Стороны отдельно обсудили взаимодействие в сфере культуры. В Мурманской области действует общество «Чувашский край», которое объединило диаспору Чувашской Республики и занимается активной просветительской работой. Представители общества ездят с концертами по городам, военным базам и боевым кораблям Мурманской области. Кроме того, руководители организации – офицеры в отставке – взяли под свою опеку военнослужащих из Чувашии, проходящих службу на Северном Флоте.

    «Чувашский край» — одно из самых активных в области объединений, созданных для сохранения и пропаганды народных традиций и обычаев. В Мурманск традиционно приезжают на работу и службу люди со всех уголков страны. Чувашская организация делает очень многое для того, чтобы они жили дружно», – отметил Алексей Тюкавин.

    Глава Чувашской Республики подчеркнул, что региональное правительство открыто для всестороннего сотрудничества. «Мы получили новые инструменты взаимодействия, будем обмениваться опытом, лучшими практиками с тем, чтобы совершенствовать свою работу, решать общие задачи повышения качества жизни жителей наших регионов», – акцентировал Михаил Игнатьев.

    Отметим, на сегодня Чувашия заключила 43 соглашения о сотрудничестве с различными регионами России, в рамках которых ведется активная работа в сферах сельского хозяйства, культуры, промышленности, физической культуры и спорта.

    Напомним, 17-18 марта делегация Чувашской Республики с официальным визитом посетила Мурманскую область. В составе делегации, которую возглавил руководитель региона Михаил Игнатьев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир  Аврелькин, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев.

    Настоящим подарком для чувашской диаспоры Мурманской области, моряков, военнослужащих, проходящих срочную службу и службу по контракту в Российской армии стало выступление 17 марта в зале областной филармонии творческих коллективов Чувашии, Народной артистки Чувашской Республики Августы Уляндиной.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    18.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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