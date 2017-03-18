Глава Чувашии Михаил Игнатьев подпишет соглашение о сотрудничестве республики и Мурманской области

18 марта делегация Чувашской Республики с официальным визитом находится в Мурманской области. Возглавляет ее Михаил Игнатьев.

Запланирована его встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Алексеем Тюкавиным и подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами.

В городе Полярный состоится встреча Михаила Игнатьева с командующим Кольской флотилии разнородных сил Краснознаменного Северного флота, вице-адмиралом Олегом Голубевым. Здесь же пройдет встреча с экипажем гвардейского Базового тральщика «Ядрин», военнослужащими – земляками и с членами Мурманской региональной общественной организации «Чувашское культурное общество «Чувашский край».

Отметим, 19 марта Россия отмечает День моряка-подводника. По инициативе Главы Чувашии Михаила Игнатьева в рамках визита 17 марта в зале областной филармонии состоялся концерт артистов чувашской эстрады для уроженцев Чувашской Республики, моряков, военнослужащих, проходящих срочную службу и службу по контракту в Российской армии.