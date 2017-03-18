Глава Чувашии Михаил Игнатьев подпишет соглашение о сотрудничестве республики и Мурманской области

18 марта делегация Чувашской Республики с официальным визитом находится в Мурманской области. Возглавляет ее Михаил Игнатьев.
Запланирована его встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Алексеем Тюкавиным и подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между двумя регионами.
В городе Полярный состоится встреча Михаила Игнатьева с командующим Кольской флотилии разнородных сил Краснознаменного Северного флота, вице-адмиралом Олегом Голубевым. Здесь же пройдет встреча с экипажем гвардейского Базового тральщика «Ядрин», военнослужащими – земляками и с членами Мурманской региональной общественной организации «Чувашское культурное общество «Чувашский край».
Отметим, 19 марта Россия отмечает День моряка-подводника. По инициативе Главы Чувашии Михаила Игнатьева в рамках визита 17 марта в зале областной филармонии состоялся концерт артистов чувашской эстрады для уроженцев Чувашской Республики, моряков, военнослужащих, проходящих срочную службу и службу по контракту в Российской армии.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.