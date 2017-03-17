Михаил Игнатьев согласовал для назначения на должность Прокурора Чувашской Республики кандидатуру Василия Пословского

Об этом стало известно 17 марта в ходе встречи Главы Чувашии Михаила Игнатьева с кандидатом на ответственный пост Василием Пословским, которого Главе региона представил начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Андрей Юмшанов.

Руководитель региона отметил, что кандидатура Василия Пословского предложена Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой. «С учетом вашего опыта и профессионализма, с учетом того, что вы с честью и достоинством выполняли свои профессиональные обязанности, в соответствии со статьей 129 Конституции Российской Федерации и статьей 72 Конституции Чувашской Республики я согласовал вашу кандидатуру для последующего назначения Президентом Российской Федерации на должность прокурора Чувашской Республики», — обратился Михаил Игнатьев к Василию Пословскому.

В свою очередь Василий Пословский поблагодарил за оказанное доверие. Он выразил готовность к налаживанию конструктивного взаимодействия в деле обеспечения законности и правопорядка, повышения благосостояния жителей Чувашской Республики, выполнения задач, поставленных руководством страны.

Михаил Игнатьев пожелал Василию Пословскому эффективной работы.

Отметим, Василий Пословский служит в органах прокуратуры с 1984 года, прошел путь от стажера прокуратуры района до прокурора Республики Адыгея. Неоднократно поощрялся. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону I степени» и другими наградами.

Кандидатура Василия Пословского на должность Прокурора Чувашской Республики сегодня утверждена парламентариями на очередном заседании Государственного Совета Чувашской Республики.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики