Чувашия – в тройке лидеров по количеству граждан, использующих электронные госуслуги

Росстат опубликовал итоги ежегодного исследования доли граждан, использующих электронные госуслуги – в 2016 году показатель в среднем по России составил 51,3% при плановом значении 50%.

Чувашская Республика значительно улучшила свои позиции — по результатам минувшего года регион занял третье место по России. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, по итогам прошедшего года составила 69% (в 2015 году данные показатель по республике достиг 48,4%).

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Республика Татарстан, где электронными услугами, согласно Росстату, пользуются 79,7% граждан.

Напомним, согласно Указу Президента Российской Федерации № 601 «Об основах направления совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 года, целевой показатель по доле граждан, использующих электронные государственные услуги, в 2018 году должен составлять 70%.

На Едином портале госуслуг (ЕПГУ) зарегистрированные пользователи могут дистанционно получать самые разные социально значимые услуги. Так, на ресурсе можно оплатить штрафы, подать документы на регистрацию автомобиля, получение водительских прав, загранпаспорта, отправить заявление на регистрацию брака и многое другое.

Для регистрации на портале достаточно указать свое имя, фамилию, номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Часть услуг на портале можно будет получить сразу после завершения регистрации. Для получения доступа ко всем возможностям портала необходимо подтвердить учетную запись.

В целях обеспечения широкого доступа граждан к ЕПГУ в Чувашской Республике функционируют Центры обслуживания пользователей. Зарегистрироваться на портале и подвердить учетную запись можно в многофункциональных центрах и центрах занятости населения, управлениях (отделах) Пенсионного фонда России, регистрационно-экзаменационных отделениях ГИБДД, отделах ЗАГС, а также в Центре информационных технологий республики (посмотреть на карте тут).

Оформить заявку на получение услуги на ЕПГУ можно в любое время и с любого типа устройств с выходом в Интернет. Важно отметить, что получателям электронных услуг обеспечивается приоритетный порядок очного приема в тех или иных органах власти.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики