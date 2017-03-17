Чувашия в числе регионов России, которые готовы начать переход к новой системе обращения с отходами уже в 2017 году

С 1 января 2016 года вступили в действие изменения в федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», которые предусматривают введение в Российской Федерации нового порядка регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Завершить все процедуры по переходу на новую систему обращения с отходами в субъектах Российской Федерации необходимо до 1 января 2019 года.

Чувашия вошла в число регионов, в которых эта работа уже начата. Утверждена территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами, готовятся конкурсные процедуры для выбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Завершить эту работу планируется в 2017 году.

Выступая на форуме «Год экологии в России: задачи государства и бизнеса», прошедшем в рамках Недели российского бизнеса 14 марта, глава Минприроды России Сергей Донской сообщил, что «в настоящее время в 81 регионе уже утверждены территориальные схемы обращения с отходами. При этом 27 субъектов подтвердили свою готовность начать переход к новой системе обращения с отходами уже в 2017 году».

Ещё ранее Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской отметил Чувашскую Республику в числе наиболее активных регионов в данном направлении: «Завершение всех процедур по переходу на новую систему обращения с отходами в субъектах РФ планируется до 1 января 2019 года. Это не означает, что самые активные субъекты РФ не смогут начать эту работу сейчас. Сегодня мы сформировали пул из таких регионов. Среди них — Бурятия и Чувашия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Омская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Челябинская области, Москва и Санкт-Петербург».

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики