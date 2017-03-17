Дело и деньги

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КЛАСТЕРЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На состоявшемся в Казани XVII Международном симпозиуме «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» подписано соглашение о сотрудничестве между машиностроительным кластером Республики Татарстан и электротехническим кластером Чувашии.
Документ подписали председатель правления Ассоциации «Машиностроительный кластер Республики Татарстан» Сергей Майоров и глава правления Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашии» Олег Саевич. Делегацию нашей республики возглавлял вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.
Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны договорились содействовать коммерциализации научных разработок, внедрению результатов интеллектуальной деятельности в производство, стимулировать развитие профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, развивать совместное сотрудничество с заинтересованными национальными и международными организациями, содействовать установлению научных связей с зарубежными учеными.
Владимир Аврелькин также принял участие в заседании правительства Татарстана, на котором обсуждалась реализация государственной программы энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности региона.
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ИПОТЕКА ИДЕТ В РОСТ

В 2016 году в Чувашии было выдано 1,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 15,3 млрд. руб. Это на 28,3 проц. больше, чем годом ранее. Средний размер кредита составил 1,4 млн. рублей.
Общий объем обязательств жителей республики по ипотеке увеличился за год на 14,7 проц., достигнув к началу 2017 года 43,2 млрд. руб. А доля таких обязательств в кредитном портфеле населения возросла с 49 до 53 проц. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в республике снизилась на 0,7 пп. – до 12,4 проц. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Чувашии со ссылкой на Отделение – Национальный Банк Чувашской Республики Волго-Вятского ГУ Банка России.
Фото из архива редакции
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САХАР И ТЕЛЕВИЗОРЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

За последнюю неделю в Чувашии наиболее заметно подорожал картофель – на 4,6 проц. В то же время наблюдалось снижение цен на мясные консервы – на 2,1 проц., гречневую крупу – на 2,9 проц., сообщает Чувашстат.
Дороже стали полукопченая и варено-копченая колбаса, капуста, огурцы, сыры, хлеб ржаной и ржано-пшеничный. Эти продукты выросли в цене в среднем на 2,4 – 1 проц. В сторону повышения переписаны ценники и на мороженую рыбу, рис, печенье, молоко, макароны, подорожавшие, правда, всего лишь на 0,04 проц. В перечне подешевевших товаров – творог, сахарный песок, репчатый лук, баранина. Здесь снижение цен от 1 до 1,8 проц.
А вот сигареты с фильтром подорожали, как и бензин, дизельное топливо, – от 0,4 до 1 проц. Зато снизились цены на стиральный порошок, телевизоры – на 4,1 и 0,2 проц. соответственно.

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Метки: Главное, Экономика, .

17.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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