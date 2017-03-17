Главное, Спорт Остановились в четвертьфинале Хоккейная команда «Чебоксары» завершила дебютный сезон в первенстве Высшей хоккейной лиги.

Напомним, в домашнем матче с «Мордовией» в серии плей-офф чебоксарским «богатырям» была нужна только победа. И за нее они отчаянно сражались в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Игра шла на равных: первыми открыли счет хозяева, затем вперед вырвались гости. В конце третьего периода, когда ХК «Чебоксары» отставал на одну шайбу, тренер решил рискнуть – заменил вратаря шестым полевым игроком. И не прогадал: при счете 3:3 игра перешла в овертайм. Но к огорчению болельщиков, а игра проходила при практически заполненных трибунах, матч завершился не в пользу хозяев. Когда хоккеисты «Чебоксар» остались в меньшинстве, гости забросили решающую шайбу…

Теперь «Мордовия» идет в полуфинал и сыграет там со смоленским «Славутичем». ХК «Чебоксары» отправляется в отпуск. ДОСЛОВНО

Сергей НУРЖАНОВ, главный тренер ХК «Чебоксары»:

– В трех встречах с «Мордовией» мы играли два овертайма – думаю, тут все за себя говорит. Ребята старались. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам – они приятно удивили. Если бы с начала сезона была такая поддержка, я думаю, мы бы повыше забрались. У нас молодая, перспективная команда. Сейчас главная задача – сохранить ребят, чтобы их не разобрали клубы, которые повыше, у которых денег побольше. Хочу отметить, одно удовольствие было работать с ними в этом году. Столько команд у меня было: и дети, и постарше, и молодежка. Но такого, как в этом коллективе, не было. Не было каких-то кланов, как бывает во всех командах. Все друг за друга горой.

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