Пенсионная среда РАЗМЕР НЕ УМЕНЬШИТСЯ Я на пенсии по инвалидности, общий трудовой стаж 40 лет. Подскажите, как перейти на пенсию по старости и изменится ли размер моей пенсии? Михаил Терентьевич, Чебоксарский район Согласно действующему законодательству пенсия по старости устанавливается женщинам в 55 лет, мужчинам – в 60 лет. Если ранее назначена пенсия по инвалидности, то при достижении пенсионного возраста при наличии в 2017 году не менее 8 лет страхового стажа и 11,4 пенсионных коэффициента назначают страховую пенсию по старости. При этом пенсия будет установлена автоматически на основании данных, имеющихся в пенсионном деле. Если при расчете размер пенсии по старости окажется меньше (так может быть у граждан, имеющих небольшой стаж или заработную плату), то она выплачивается в прежней сумме, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

*** ВЗНОСЫ УДВАИВАЮТСЯ Говорили, что Программа софинансирования пенсии будет действовать в течение 10 лет. Взносы в рамках Программы начали платить с 2009 года, значит ли это, что Программу свернут в 2019 году? Как быть тем, кто вступил в Программу в 2014 году и не заплатил взнос? Ираида Васильевна, Новочебоксарск Чтобы получать государственное софинансирование, участник Программы должен был внести первый платеж до 31 января 2015 года. Если же уплатил позже, то государство его взносы удваивать не будет, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

Напоминаем, Программа государственного софинансирования пенсии рассчитана на 10 лет с даты первого взноса гражданина. В течение этого времени государство будет удваивать средства, перечисленные участником Программы в пределах от 2000 до 12000 рублей в год. Добровольные взносы можно платить и после истечения 10-летнего периода, но без софинансирования государства.

*** НЕ БОЛЕЕ 1,2 Мой муж проработал на одном предприятии в одной должности 35 лет. Осенью нынешнего года ему выходить на пенсию. Какой коэффициент по зарплате будет применяться при начислении его пенсии? Надежда Сергеевна, Ядринский район При расчете пенсии учитывается соотношение среднемесячного заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате в России за тот же период, но не более 1,2. Коэффициент определяется из заработка гражданина за 2000–2001 годы по сведениям, имеющимся в Пенсионном фонде. Если средняя заработная плата пенсионера за указанный период составляла менее 1800 рублей (при таком уровне заработка коэффициент достигает максимальную величину 1,2), то пенсионер может представить справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 1 января 2002 года.

Информацию о среднемесячной заработной плате за 2000–2001 годы можно получить в «Личном кабинете гражданина» в разделе «Формирование пенсионных прав» на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru. Здесь же имеются сведения о стаже и количестве заработанных на сегодня пенсионных баллов, а также о местах работы и размере начисленных работодателями страховых взносов.

Напоминаем, чтобы иметь доступ к «Личному кабинету», нужно зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru и один раз подтвердить учетную запись в Пенсионном фонде или МФЦ. Помощь в регистрации и получении электронных услуг оказывают специалисты Пенсионного фонда.

*** ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ ВЫ САМИ Расскажите о плюсах и минусах перевода пенсионных накоплений в государственный или негосударственный пенсионный фонд. Какой фонд лучше выбрать? Я 1985 года рождения, и еще ни разу не обращался в ПФР по поводу моей будущей пенсии… Максим А., Чебоксары С 2015 года накопительная часть пенсии выделена в самостоятельный вид пенсии и будет формироваться по желанию граждан у страховщика, которого он выберет.

На сегодня обязательные накопительные взносы граждан формируют Пенсионный фонд России и 41 негосударственный пенсионный фонд (НПФ), вошедшие в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Пенсионный фонд России инвестирует пенсионные накопления граждан через 32 частные управляющие компании и государственную УК – «Внешэкономбанк». С их списком можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Будущим пенсионерам»/«О пенсионных накоплениях»/«Перечень НПФ и УК».

В какой негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию передать пенсионные накопления, решить должен сам гражданин. К выбору УК и НПФ необходимо подходить внимательно, советуют в республиканском отделении Пенсионного фонда. Если вы выбираете НПФ, то нужно обращать внимание на сроки работы фонда на рынке обязательного пенсионного страхования, на уровни доходности инвестирования пенсионных накоплений не только за прошедший год, но и за весь период работы, на количество застрахованных лиц, чьи пенсионные накопления формируются в данном фонде и другие показатели.

Важно учитывать, что при этом возможны как прибыль, так и убытки. Сведения о доходности управляющих компаний размещаются на сайте Пенсионного фонда России, о доходности негосударственных пенсионных фондов можно узнать на их сайтах.

Следует прислушаться и к рекомендациям Пенсионного фонда России, который для сохранения инвестиционного дохода советует подавать заявление о переходе к новому страховщику (ПФР или НПФ) не чаще одного раза в 5 лет.

У какого страховщика формируется ваша накопительная пенсия в данный момент, можно узнать в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений», услуга «Получить информацию о текущем страховщике». Вход в «Личный кабинет» – с паролем Единого портала госуслуг, подтвердить учетную запись можно в Пенсионном фонде или МФЦ.

*** ПЕНСИЯ УМЕРШЕГО – СОВМЕСТНО ПРОЖИВАВШЕМУ Моя мама умерла 19 февраля, пособие на погребение в Пенсионном фонде мы получили. Но остался у меня вот какой вопрос. Имею ли я право на ее пенсию за февраль? Я ее единственный наследник, живу и прописан в другом городе. Игорь М., Чебоксарский район Если пенсионер не успел получить пенсию, то согласно законодательству, право на получение недополученных сумм имеют члены семьи умершего при условии, что они проживали совместно с пенсионером на день его смерти. Это могут быть дети, родители или супруг, либо дедушка, бабушка умершего, а также брат, сестра. При этом факт совместного проживания членов семьи с пенсионером и родственность отношений должны быть подтверждены, разъяснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

Поскольку у вас нет подтверждения о совместном проживании, то сумма недополученной пенсии за февраль может быть включена в состав наследства на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ, и выплачена как наследнику. Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции

? В Чувашии федеральную социальную доплату к пенсии получают 35,4 тыс. пенсионеров.

