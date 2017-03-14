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Главное, Криминал
В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших судебных приставов-исполнителей межрайонного ОСП

ОХОТА ЗА ИНОМАРКОЙ

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших судебных приставов-исполнителей межрайонного ОСП.
Им инкриминируется служебный подлог и превышение должностных полномочий. По версии следствия, в июне прошлого года приставы решили помочь знакомой одного из них. На машину дамы (BMW 320I) был наложен арест, в рамках возбужденного в отношении нее исполнительного производства о взыскании долга в пользу коммерческой организации.
Выручая женщину, приставы изготовили семь подложных постановлений об отмене запрета на совершение регистрационных действий с арестованным автомобилем и заверили их печатями соответствующих отделов судебных приставов. Затем представили подложные документы в отдел ГИБДД. Введенный в заблуждение госавтоинспектор снял ранее наложенный на автомобиль запрет. В тот же день владелица иномарки продала ее покупателю.
Пристав-исполнитель, в чьем производстве находилось дело, ничего не знал о происках своих коллег. И сильно недоумевал, когда выяснилось, что арестованная машина продана. BMW разыскали и опять арестовали, поместив на спецстоянку.
Но это не смутило приставов, организовавших документальный подлог. Они (в форменном обмундировании) явились на спецстоянку и стали доказывать диспетчеру-охраннику, что изъятие и арест машины были произведены незаконно. Короче, убедили сотрудника спецстоянки вернуть им автомобиль, после чего передали его постороннему лицу.
Спустя неделю иномарку обнаружили в Чебоксарах и вновь отправили на специализированную стоянку…
После представления следователя в адрес региональной службы судебных приставов непосредственный руководитель обвиняемых был привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в СУ СКР по Чувашии. А бывшие приставы ждут суда. Кстати, противоправные деяния приставов выявлены при непосредственном участии сотрудников отдела собственной безопасности регионального УФССП.
А вообще, если верить прокуратуре республики, надзирающей за исполнением законов судебными приставами, просчетов они допускают немало, правда, не уголовного, а административного порядка. Что, впрочем, тоже не на пользу гражданам, которые пока еще верят, что приставы защитят их от произвола.

КСТАТИ
В прошлом году в деятельности приставов-исполнителей выявлено свыше 880 нарушений закона, принесено 179 протестов, внесено 88 представлений, по результатам их рассмотрения 24 лица привлечено к дисциплинарной ответственности. Еще шесть представлений находятся на рассмотрении.

Большинство нарушений связано с длительным бездействием по проведению исполнительских действий, осуществлению выхода по месту жительства должников с целью выяснения их имущественного положения и установления имущества, на которое возможно обратить взыскание, а также с несвоевременным объявлением розыска должника и его имущества.
Так, прокурор Мариинско-Посадского района, изучая исполнительные производства о взыскании сумм задолженности за предоставленные коммунальные услуги, установил, что судебный пристав-исполнитель более года с момента возбуждения этого самого производства не навещал должников по месту их жительства.
По-прежнему в числе типичных нарушений факты волокиты при исполнении решений судов о взыскании алиментов. При проверке деятельности ОСП по Батыревскому и Шемуршинскому районам установлен факт непринятия мер по возбуждению исполнительного производства о взыскании алиментов или об отказе в его возбуждении.
Имели место случаи несоблюдения сроков возбуждения исполнительного производства. Прокуратура Янтиковского района установила, что судебный пристав-исполнитель постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании алиментов в отношении Василия Иванова (персональные данные изменены) вынес на пятый день со дня поступления к нему исполнительного документа, несмотря на установленный законом трехдневный срок.
В ходе изучения ряда исполнительных производств установлены случаи, когда не проводились розыскные мероприятия. К примеру, судебным приставом-исполнителем Ленинского РОСП Чебоксар длительное время не осуществлялись какие-либо розыскные мероприятия в отношении одного из должников. Запрос в УФМС России по Москве: зарегистрирован ли там должник, был направлен спустя полгода после получения сведений о том, что его предполагаемое местонахождение именно там.
Зачастую судебные приставы-исполнители не соблюдают сроки проведения оценки арестованного имущества. Один из примеров: прокурор Ленинского района Чебоксар в ходе изучения исполнительного производства о взыскании денег выяснил, что постановление об участии в исполнительном производстве оценщика вынесено спустя три месяца после ареста автотранспортного средства. А это нарушение закона об исполнительном производстве. Равно как и то, что копия заключения об оценке сторонам исполнительного производства не направлена.
Безусловно, все выявленные нарушения берутся прокурорами на контроль, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. Но повышается ли после этого должностная ответственность у иных приставов-исполнителей?

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Метки: Главное, Криминал, .

15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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