В сельской школе проходят необычные уроки чтения

КНИЖКИ В «ВОСКЕ»

В Акрамовской основной общеобразовательной школе Моргаушского района открылся своеобразный музей «восковых» фигур. Это, конечно, не совсем музей. Просто именно так обозначили свою инициативу восьмиклассники, вдохновленные учителем русского языка и литературы Светланой Дмитриевой.

Ребята изображают сценки из различных литературных произведений, замирая при этом как настоящие восковые фигуры в музее: многие из них посещали подобные экспозиции будучи в Чебоксарах и знают, как это выглядит. Посмотреть на них были приглашены все местные школьники. Но не просто посмотреть. При входе пяти-девятиклассников встречал экскурсовод. Каждой группе он выдавал маршрутный лист, в котором предлагалось назвать героев представленного отрывка произведения, указать его автора. И, надо сказать, ребята успешно справлялись с заданиями, особенно самые старшие.

С малышами из начальных классов поступали по-другому. Им, напротив, объясняли, где какие произведения изображены и их суть.

Какие тексты взять «в разработку», решали совместно. Учительница, к примеру, предложила повесть «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя, поэмы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, древнегреческий миф «Орфей и Эвридика», восточную сказку «Тысяча и одна ночь», ребята – «Гарри Поттер и философский камень» Д.К. Роулинг, «Сумерки» С. Майер. Костюмы и декорации тоже создавали все вместе, своими руками.

«Идею такого «музея» вынашивала давно, – рассказала «Советской Чувашии» Светлана Дмитриева. – На мой взгляд, во времена засилья Интернета это очень удачный способ вернуть ребят к книгам, приохотить к чтению. Во всяком случае, в нашей школе затея имела огромный успех».

Искреннее восхищение вызвали сценки и у взрослых, особенно у родителей, когда школьники продемонстрировали их во время конкурсно-игрового мероприятия «Подружки-шоу» накануне Международного женского дня в Акрамовском сельском клубе. По словам Светланы Геннадьевны, на сделанном они останавливаться не собираются, будут осваивать и другие литературные произведения.

Фото cap.ru

? И «восковым» фигурам ничто человеческое не чуждо – Пушкин не выдержал и улыбнулся.