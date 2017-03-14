В сельской школе проходят необычные уроки чтения

В Акрамовской основной общеобразовательной школе Моргаушского района открылся своеобразный музей «восковых» фигур. Это, конечно, не совсем музей. Просто именно так обозначили свою инициативу восьмиклассники, вдохновленные учителем русского языка и литературы Светланой Дмитриевой.
Ребята изображают сценки из различных литературных произведений, замирая при этом как настоящие восковые фигуры в музее: многие из них посещали подобные экспозиции будучи в Чебоксарах и знают, как это выглядит. Посмотреть на них были приглашены все местные школьники. Но не просто посмотреть. При входе пяти-девятиклассников встречал экскурсовод. Каждой группе он выдавал маршрутный лист, в котором предлагалось назвать героев представленного отрывка произведения, указать его автора. И, надо сказать, ребята успешно справлялись с заданиями, особенно самые старшие.
С малышами из начальных классов поступали по-другому. Им, напротив, объясняли, где какие произведения изображены и их суть.
Какие тексты взять «в разработку», решали совместно. Учительница, к примеру, предложила повесть «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя, поэмы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, древнегреческий миф «Орфей и Эвридика», восточную сказку «Тысяча и одна ночь», ребята – «Гарри Поттер и философский камень» Д.К. Роулинг, «Сумерки» С. Майер. Костюмы и декорации тоже создавали все вместе, своими руками.
«Идею такого «музея» вынашивала давно, – рассказала «Советской Чувашии» Светлана Дмитриева. – На мой взгляд, во времена засилья Интернета это очень удачный способ вернуть ребят к книгам, приохотить к чтению. Во всяком случае, в нашей школе затея имела огромный успех».
Искреннее восхищение вызвали сценки и у взрослых, особенно у родителей, когда школьники продемонстрировали их во время конкурсно-игрового мероприятия «Подружки-шоу» накануне Международного женского дня в Акрамовском сельском клубе. По словам Светланы Геннадьевны, на сделанном они останавливаться не собираются, будут осваивать и другие литературные произведения.
Фото cap.ru
? И «восковым» фигурам ничто человеческое не чуждо – Пушкин не выдержал и улыбнулся.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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