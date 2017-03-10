Минтруд Чувашии трудоустроит 42 тысячи жителей республики

Минтруд Чувашии в 2017 году планирует обеспечить трудовую занятость не менее 42 тыс. граждан республики. По состоянию на 9 марта т.г. 1766 организаций подали заявки в республиканскую службу занятости о потребности более 15 тыс. рабочих и служащих. Средняя заработная плата по вакансиям составила 17,7 тыс. рублей.

Наиболее востребованы (более 500 вакансий):

— водители – средняя заработная плата 20 тыс. рублей, швеи около 15 тыс. рублей, каменщики – 30 тыс. рублей, сварщики – 30 тыс. рублей;

— врачи от 30 тыс. рублей, менеджеры – 20 тыс. рублей, инженеры от 20 тыс. рублей (около 200 вакансий).

По уровню регистрируемой безработицы Чувашия находится на 4 месте в ПФО. Уровень общей безработицы в республике за январь 2017 года составил 4,7% (ПФО – 4,9%, РФ – 5,4%).

Германия, Норвегия, Чехия, США 4,6 – 4,8%;

Нидерланды, Швеция, Франция 6,4 – 10%;

Италия, Испания, Греция 11 – 25%.

По оценке Федеральной службы по труду и занятости в декабре 2016 года Чувашская Республика заняла 3-е место в Российской Федерации по организации работы в рамках портала «Работа в России».

Источник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики