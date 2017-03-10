Главное, Право Земля приносит убытки ЕСЛИ ПО НЕЙ СОРНЯКИ ГУЛЯЮТ За неиспользование земель сельскохозяйственного назначения юридическое лицо привлечено к административной ответственности.

Прокуратура Аликовского района установила, что ООО «Плодородие-Лукоянов», зарегистрированное в Нижегородской области, является собственником земель сельхозназначения, что на территории Чувашско-Сорминского сельского поселения. При этом три участка общей площадью 94 га для ведения сельскохозяйственного производства не используются.

На этих участках более трех лет не проводятся мероприятия по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы, сенокошению и выпасу скота, то есть со дня государственной регистрации права собственности. В общем, заросла земля сорняками, задернована, закочкарена, на отдельных участках растут деревья и кустарники.

По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении ООО шесть административных дел. В том числе по фактам невыполнения обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по их улучшению и охране почв, использованию земельных участков не по целевому назначению. Постановлениями регионального управления Россельхознадзора общество оштрафовано на общую сумму 1,8 млн. рублей.

И это не первое административное наказание. Ранее по результатам прокурорских проверок общество уже было оштрафовано на 700 тыс. рублей – за неиспользование земель сельхозназначения общей площадью более 1 тыс. га, расположенных на территориях Питишевского и Крымзарайкинского сельских поселений.

Итоги проверок послужили основанием для обращения в Арбитражный суд республики об изъятии у собственника Минюстом Чувашии необрабатываемых земель.

В сентябре прошлого года исковые требования удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу земельные участки выставлены на торги. Всего в результате прокурорского вмешательства по решению суда у собственника было изъято 26 необрабатываемых земельных участков.

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