Главное, Спорт «СССР» против «Витязя» В спортзале Центра развития маунтинбайка состоялись игры чемпионата Чувашии по мини-футболу среди мужчин в возрасте 50 лет и старше. Участвовали в них четыре чебоксарские команды: «Сталь», «Волга», «СССР» и «Динамо», а также «Молочный завод» из Канаша и «Витязь» из Моргаушского района.

Бескомпромиссная борьба развернулась в последний день состязаний, а именно 5 марта, когда встречались команды «СССР» – «Витязь» и «Сталь» – «Волга». К финишу эти команды вышли, имея между собой разницу в 1–2 очка. На 9-й минуте матча Николай Павлов с острого угла забил в «девятку» в ворота «Витязя», которые защищал Юрий Михайлов. Этот счет сохранялся и во втором тайме. Но на последних минутах игры Яков Андреев («СССР») два раза грубо сбивает нападающих «витязей», и судья назначает два десятиметровых пенальти. Оба раза их отражает великолепно защищавшийся в течение всего чемпионата вратарь «СССР» Владимир Мочалов (именно ему по итогам состязания вручили памятный приз как лучшему вратарю). И команда «СССР» побеждает «Витязь» со счетом 1:0. Дальше все зависело от игры «Сталь» – «Волга». Если бы этот матч закончился вничью, то «СССР» стал бы чемпионом Чувашии. К разочарованию мужчин из команды «Союз смелых и сильных ребят» (именно так расшифровывается аббревиатура «СССР»), «Волга» победила «Сталь» со счетом 4:1.

Лучшими бомбардирами турнира стали Александр Семенов («СССР») и Юрий Евлампьев («Волга»), забившие по пять голов. Лучшим игроком признан Олег Егоров («Динамо»). А итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом: «Волга» – 11 очков, «СССР» – 10, «Динамо» – 8, «Сталь» – 7, «Витязь» – 6 и «Молочный двор» – 0. Николай ПЛАТОНОВ

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