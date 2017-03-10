Главное Молодежь посвятила свои проекты 100-летию «Советской Чувашии» ГАЗЕТА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ Представьте себе издание, на страницах которого разворачивается виртуальный танковый бой, открываются выставки картин или сельхозтехники, объемные копии которой детально можно рассмотреть со всех сторон. Достаточно навести на публикацию смартфон с приложением «дополненная реальность», и картинки в газете оживут. Такую газету будущего представляли себе участники XIV Открытой научной конференции молодежи и студентов «Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность», проходившей на днях в Чебоксарском институте Московского политехнического университета.

Открытие конференции было по-настоящему весенним. За окном лил дождь, а в актовом зале школьница из Шумерли читала стихи Роберта Рождественского. Стимулом для грядущих успехов молодых исследователей послужило награждение победителей осеннего этапа XIV Республиканского конкурса инновационных проектов по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК-2016»). 14 умников и умниц стали обладателями гранта в размере 500 тысяч рублей на выполнение своих научно-исследовательских работ.

В весенней конференции приняли участие юные исследователи из 20 школ республики, студенты из 9 техникумов и вузов, подготовившие работы по 10 направлениям. Впервые в политехническом институте решили включить в программу научной конференции секцию «К 100-летию газеты «Советская Чувашия». Интерес политеховцев и журналистов друг к другу не случаен. В рамках подготовки профессиональных кадров студенты побывали в редакции «СЧ». Да и самому изданию важно привлечь молодежь в ряды активных читателей.

В обсуждении исследовательских работ будущих менеджеров, экономистов, специалистов информационных технологий и строителей принимал участие и главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. Он комментировал проблемы и вопросы, обозначенные молодыми людьми в своих исследованиях. А в них изыскатели не только рассуждали о роли газеты в жизни республики, но и предлагали свои идеи, как в современных условиях удержать читателя, поднять экономику предприятия, сделать газету привлекательной для молодежи, сохранить творческий коллектив. Так, студентки политеха Екатерина Сурмеева и Кристина Прокопьева представили свое видение, как активнее использовать ресурсы социальных сетей для продвижения новостей. Сергей Сергеев посоветовал внедрять в газетный дизайн QR код (двухмерный штрих-код), а Саша Каллин предложил иллюстрировать статьи виртуальными объемными картинами.

В планах института теперь продолжить работу секции, посвященной юбилею газеты, на следующей конференции, где будут участвовать уже преподаватели вузов и молодые ученые. ДОСЛОВНО

Валентина СЕМЕНОВА, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Чебоксарского института Московского политехнического университета:

– Исследования дались ребятам трудно, не скрою, но тем интереснее получились работы. К сожалению, современная молодежь мало читает газеты. Дело не в том, что она не хочет этого, просто студенты и школьники живут в своем информационном пространстве. И все же сегодня они сами предлагают новые идеи, формы, чтобы газета могла быть ближе, доступнее молодому читателю.

Метки: Образование, Юбилей «СЧ».



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