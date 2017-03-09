Глава Чувашии в Москве проведёт заседание рабочей подгруппы Государственного совета РФ

Сегодня, 9 марта, Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Москве. В столице Глава Чувашии, член Государственного совета Российской Федерации, в качестве руководителя проведёт первое заседание рабочей подгруппы, посвященное подготовке к совместному заседанию Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации «О мерах по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России» по вопросу «О ликвидации аварийного жилищного фонда».
В ходе заседания планируется выступление помощника Президента Российской Федерации, секретаря Государственного совета Российской Федерации Игоря Левитина, заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса.
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
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