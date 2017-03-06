435 млн рублей планируется направить в 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах

6 марта Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин провел еженедельное совещание с членами Правительства республики, руководителями ряда федеральных органов власти и городских округов.

Рассмотрены итоги участия делегации Чувашской Республики под руководством Главы республики Михаила Игнатьева на научно-практической конференции, посвященной итогам работы Федерального дорожного агентства в 2016 году и планам на 2017 год.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов отметил, что Минтрансом России были поддержаны проекты Чувашской Республики на 2017 год и подписаны два крупных соглашения.

Первое – о предоставлении в текущем году 625 миллионов рублей на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая сумма проекта в 2017 году составит 1 250 млн рублей. Министр обратил внимание, что Чувашия станет участником масштабного проекта по приведению в нормативное состояние дорог в 37 крупнейших городах и городских агломерациях с населением более 500 тысяч человек.

Второе соглашение – о предоставлении в 2017 году субсидий в размере 81 млн рублей из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог с твердым покрытием в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В текущем году запланировано строительство пяти дорог и реконструкция двух дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Общий объем запланированных средств на эти цели составляет 170,5 млн рублей.

Владимир Иванов также отметил, что в 2017 году на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах планируется направить 435 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 340 млн рублей. На этой неделе будет подписано соответствующее соглашение с федеральным дорожным агентством. Реконструкцию объекта планируется завершить в 2018 году. Для этого потребуется еще 518 млн рублей.